Уряд готує дві програми фінансування для придбання землі

Після відкриття ринку землі, анонсованого на жовтень 2020 року, в Україні діятиме дві програми для фінансування придбання землі.

Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова під час конференції з реформи управління земельними відносинами "Земля як фактор розвитку українського села", інформує БІЗНЕС.

"Після відкриття ринку землі підтримка уряду буде зосереджена на двох програмах, які згодом будуть об'єднані", – сказала Маркарова.

Згідно з її словами, перша програма передбачає здешевлення кредитів для малих, середніх та індивідуальних аграріїв до рівня нижче 5%.

За другою програмою уряд разом зі Світовим банком працюють над програмою часткового гарантування кредитів для тих, хто не має звітності за три роки, застави та інших гарантій.

"Ми беремо найкращий світовий досвід Світового банку і працюємо над програмою, яка називається "часткова гарантія кредитування". Але фактично вона говорить про те, що держава працюватиме з усіма банками не тільки над здешевленням ставки, а й над тим, щоб надати додаткові гарантії. Ми розраховуємо, що ця програма запуститься раніше, ніж буде відкритий ринок землі, щоб у вас була можливість попрацювати з банками і станом на жовтень було розуміння, як ви можете отримати дешеві і довгострокові кредити за зрозумілою і прискореною процедурою", – зазначила міністр.

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