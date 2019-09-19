З 2021 року в Україні впровадять єдину звітність з податку на дохід та ЄСВ

Верховна Рада України ухвалила законопроєкти, які запроваджують єдину звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, які сплачують підприємці, що винаймають працівників.

Йдеться про законопроєкти №1057 "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" та №1072 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб", які наодні обранці підтримали у другому читанні 19 вересня, інформує БІЗНЕС.

Ці документи запроваджують з 1 січня 2021 року нову об’єднану звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) та податку на доходи фізічних осіб (ПДФО), яка є більш уніфікованою з єдиним встановленим терміном подання.

У чому суть?

Законопроєкти є продовженням реалізації податкової реформи, яка, серед іншого, передбачає спрощення та уніфікацію процедур заповнення та подання платниками податків звітності до контролюючих органів.

За даними Міністерства фінансів, у більшості випадків база нарахування ЄСВ співпадає з базою нарахування ПДФО у вигляді заробітної плати та винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Тому законопроєкти запроваджують єдиний уніфікований документ шляхом об’єднання окремих форм податкової звітності, що на сьогодні подаються суб’єктами господарювання – податковими агентами та страхувальниками (підприємства та самозайняті особи, які використовують працю найманих працівників) у різні строки (звіт з ЄСВ подається щомісячно, а форма №1ДФ – щоквартально).

Об’єднання звітності з ЄСВ і ПДФО дозволить скоротити кількість звітів для платників податків – страхувальників та зменшить витрати часу бізнесу на складання самої звітності.

Крім того, законопроєктами передбачено спрощення подання звітності з єдиного внеску:

- для фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема передбачено, що відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску з доходів від підприємницької діяльності або провадження незалежної професійної діяльності подаються у складі річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації);

- для фізичних осіб – платників єдиного податку передбачено подання звітності з єдиного внеску у складі податкової декларації платника єдиного податку.

Для страхувальників (підприємств та самозайнятих осіб, які використовують працю найманих працівників) запроваджується квартальна звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску з розбивкою по місяцях звітного кварталу.

Крім цього, нардепи уніфікували термини подання звітності. Очікується, що це рішення призведе до спрощення умов ведення бізнесу в Україні, адже зменшить витрати часу на подання декларацій та податкових звітів.

"Реалізація законів сприятиме спрощенню умов для ведення бізнесу, спрощенню адміністрування податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, зменшенню кількості та обсягу податкової звітності", — прокоментували рішення у Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкти щодо впровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів та ЄСВ.