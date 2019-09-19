В Україні спростили фінансову реструктуризацію

Відповідний документ підтримали 300 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроєкту є розширення застосування банками положень Закону "Про фінансову реструктуризацію, який втрачає чинність 19 жовтня 2019 року.

"Внесення змін до законів "Про іпотеку" та "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" викликано необхідністю більш точно визначити момент здійснення позасудового врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки та/або застосування відповідного позасудового способу звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження відповідно до Закону, коли вартість відповідного майна виявиться недостатньою для повного задоволення вимог залученого кредитора, з метою збереження забезпеченого іпотекою та заставою (обтяженням рухомого майна) зобов’язання у відповідній (непогашеній) частині", – йдеться в документі.

Він також передбачає можливість проведення спільної процедури фінансової реструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами, але мають різних кредиторів, та продовжує дію закону "Про фінансову реструктуризацію" ще на три роки.

"Ми пропонуємо, з одного боку, продовжити дію закону, з іншого боку, ми пропонуємо внести певні зміни до процедури фінансової реструктуризації, які б дозволили покращити цю процедуру, зробити її простішою та розширити можливості для застосування процедури фінансової реструктуризації", – пояснив під час презентації документу голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що Закон України "Про фінансову реструктуризацію" набув чинності 19 жовтня 2016 року. Він передбачає добровільну фінансову реструктуризацію боргів підприємств України та їх досудову санацію.

Згідно з документом, реструктуризація має здійснюватися за принципом добровільності і врахування інтересів усіх кредиторів і боржника. Закон встановлює, що фінансова реструктуризація здійснюється на основі договору.