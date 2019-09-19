Законопроєкт №1210 загрожує Україні втратою мільярдів доларів інвестицій, — експерт

Таку думку висловив директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він повідомив, що Україна посіла перше місце в Європі за кількістю працюючих бурових верстатів і друге місце за запасами газу.

За його словами, цього вдалося досягнути, зокрема, за рахунок зниження ренти на видобуток природного газу на нових свердловинах з 12% до 29%. "І по закінченню трьох років Україна посіла перше місце в Європі за кількістю працюючих бурових верстатів. У Раді хочуть скасувати сттимуоючу ренту, про що є цілий рядок в законопроєкті 1210. Що цікаво, ставки виростуть для нових свердловин. Виникає логічне запитання, а чи будуть вони тепер в принципі?, — написав Амелін. При цьому він зазначив, середня глибина буріння в Україні становить більше 3 км, а вартість однієї свердловини складає більше $5 млн.

"Черги інвесторів не було. У мене є питання: 1. Хто-небудь оцінює ефект від підняття ставки і припинення інвестицій? 2. Хтось порівнював потенційне зростання надходжень до бюджету від підвищення ренти з тим на скільки зростуть надходження при повному забезпеченні України себе вуглеводнями? 3. Хтось рахував збиток від того, що інвестори, які прийшли на одні умови, змушені будуть піти з України, розірвати контракти?", — висловив обурення експерт.

Він додав, що намагаючись таким чином наповнити бюджет на пару мільйонів гривень, Україна ризикує втратити мільярди доларів інвестицій і "вбити шанс на енергетичну незалежність".

"Для енергетичної незалежності по газу нам потрібні інвестиції $3-5 млрд, по нафтопродуктах — $12-14 млрд", — зазначив Амелін.

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