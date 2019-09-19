Гончарук озвучив дату запуску ринку землі

Ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на конференції щодо реформи управління земельними відносинами "Земля як фактор розвитку українського села", інформує БІЗНЕС.
Він зазначив, що уряд планував відкрити ринок землі 1 липня, але після консультацій з аграріями вирішив відкласти дату. "Ми відкриваємо ринок землі не одразу, тому що до цього потрібно підготуватися. Відверто скажу, що ми думали зробити це з 1 липня наступного року, проте проконсультувалися з людьми, які реально обробляють землю, і вони сказали, що робити це влітку – не дуже хороша ідея", – пояснив Гончарук.
Водночас він зауважив, що до відкриття ринку землі процентна ставка по кредитах має бути знижена і розроблений інструмент компенсації ставки за кредитом для фермерів. "Ми повинні надати право всім бажаючим купувати землю і забезпечить їх фінансовим ресурсом. Якщо цього не зробити, ринок не буде запущений", – заявив очільник уряду.
Крім того, він наголосив, що землю купити зможуть українці і компанії, зареєстровані в Україні, але першочергове право викупу отримають ті, хто сьогодні її обробляє. "Ми не можемо зробити так, щоб ті, хто працює на землі, все втратять", – сказав Гончарук.
Нагадаємо:
- 19 вересня на зустрічі з аграріями президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.
- 3 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що земельна реформа передбачає допуск іноземців до купівлі української землі.
- Голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольский вважає, що відкриття ринку землі може призвести до злиття чи поглинань агрокомпаній іноземцями на українському агроринку, але ця тенденція не буде загрозливою.
- За даними міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова, вже готові 35 варіантів запуску ринку землі в Україні.