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Гончарук озвучив дату запуску ринку землі

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Ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на конференції щодо реформи управління земельними відносинами "Земля як фактор розвитку українського села", інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що уряд планував відкрити ринок землі 1 липня, але після консультацій з аграріями вирішив відкласти дату. "Ми відкриваємо ринок землі не одразу, тому що до цього потрібно підготуватися. Відверто скажу, що ми думали зробити це з 1 липня наступного року, проте проконсультувалися з людьми, які реально обробляють землю, і вони сказали, що робити це влітку – не дуже хороша ідея", – пояснив Гончарук.

Водночас він зауважив, що до відкриття ринку землі процентна ставка по кредитах має бути знижена і розроблений інструмент компенсації ставки за кредитом для фермерів. "Ми повинні надати право всім бажаючим купувати землю і забезпечить їх фінансовим ресурсом. Якщо цього не зробити, ринок не буде запущений", – заявив очільник уряду.

Крім того, він наголосив, що землю купити зможуть українці і компанії, зареєстровані в Україні, але першочергове право викупу отримають ті, хто сьогодні її обробляє. "Ми не можемо зробити так, щоб ті, хто працює на землі, все втратять", – сказав Гончарук.

Нагадаємо:

Олексій Гончарук ринок землі