"Земля – лише українцям": Зеленський розвіяв "страшилки" про земельну реформу

Президент України Володимир Зеленський виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.
Про це глава держави заявив на зустрічі з аграріями 19 вересня, інформує БІЗНЕС.
"Перше і основне: земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії. Страшилки про китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, – це маячня. Земля – це власність громадян", – сказав він.
Зеленський вважає, що у громадян нарешті має з'явитися повноцінне, а не "гібридне" право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю землею.
За його словами, мораторій на продаж землі породив тіньові схеми і махінації. "Це мільйон гектарів землі і десятки мільярдів гривень, від чого виграє не простий фермер або селянин, а різні діячі", – заявив президент.
Він додав, що у світі ринку землі немає тільки в таких країнах, як КНДР, Таджикистан, Венесуела, Куба і Конго. "Якою країною ми з вами хочемо бути?.. Завдання у нас лише одне: знайти оптимальну модель, від якої виграють прості українці", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо:
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що вже готові 35 варіантів запуску ринку землі в Україні.
- Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що земельна реформа передбачає допуск іноземців до купівлі української землі.
- Голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольский вважає, що відкриття ринку землі може призвести до злиття чи поглинань агрокомпаній іноземцями на українському агроринку, але ця тенденція не буде загрозливою.