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"Земля – лише українцям": Зеленський розвіяв "страшилки" про земельну реформу

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Президент України Володимир Зеленський виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.

Про це глава держави заявив на зустрічі з аграріями 19 вересня, інформує БІЗНЕС.

"Перше і основне: земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії. Страшилки про китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, – це маячня. Земля – це власність громадян", – сказав він.

Зеленський вважає, що у громадян нарешті має з'явитися повноцінне, а не "гібридне" право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю землею.

За його словами, мораторій на продаж землі породив тіньові схеми і махінації. "Це мільйон гектарів землі і десятки мільярдів гривень, від чого виграє не простий фермер або селянин, а різні діячі", – заявив президент.

Він додав, що у світі ринку землі немає тільки в таких країнах, як КНДР, Таджикистан, Венесуела, Куба і Конго. "Якою країною ми з вами хочемо бути?.. Завдання у нас лише одне: знайти оптимальну модель, від якої виграють прості українці", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський земельна реформа