Рада хоче заборонити іноземцям володіти провайдерами цифрового ефірного ТБ

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону, яким хочуть заборонити іноземцям бути кінцевими бенефіціарними власниками цифрового ефірного провайдера із загальнонаціональним покриттям.

За законопроєкт №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям", проголосували 290 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Також нардепи підтримали підготовку цього законопроєкту до другого читання у стислі терміни.

Згідно із пояснювальною запискою, наразі українські загальнонаціональні телеканали України перейшли виключно на цифрове наземне ефірне мовлення, єдиним провайдером якого в Україні є ТОВ "ЗЕОНБУД".

"Сьогодні немає жодної об’єктивної інформації про те, резидентами якої країни є реальні кінцеві бенефіціарні власники єдиного в країні загальнонаціонального провайдера цифрового телевізійного наземного ефірного мовлення ТОВ "ЗЕОНБУД", й хто насправді ці фізичні особи", – йдеться в документі.

У законі "Про телебачення і радіомовлення" планують передбачити, що кінцевим бенефіціарним власником провайдера програмної послуги багатоканальної цифрової ефірної телемережі із загальнонаціональним покриттям може бути виключно громадянин України.

Юрособам та ФОПам, зареєстрованим в офшорах відповідно до затвердженого урядом переліку, а також особам без громадянства планують заборонити володіти корпоративними правами провайдера телемережі на усіх рівнях ланцюга.

У разі недотримання цих вимог Нацрада відмовлятиме провайдеру у видачі та продовженні ліцензії. Чинна ліцензія цифрового провайдера може бути анульована в судовому порядку за поданням Нацради, якщо регулятор виявить недотримання нових вимог закону під час дії ліцензії.

Законопроєкт також передбачає зміни до закону "Про телекомунікації", а саме – запровадити аналогічні вимоги до структури власності операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям.

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