Рада дозволила імпортувати електрику з Росії і Білорусі

Верховна Рада України схвалила зміни до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства.

За відповідний законопроєкт №1084 "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" 18 вересня проголосували 265 народних депутатів, інформує БІЗНЕС з

Відповідну правку, яка не стосується основної теми законопроєкту про ядерну енергію, вніс народний депутат Андрій Герус. Вона передбачає виключення із закону "Про ринок електроенергії" ч.8 ст.67, яка дозволяла продавати імпортовану з країн, які не є членами Енергетичного Співтовариства, електроенергію тільки на ринках "на добу вперед" і балансуючому ринку.

Згідно зі стенограмою засідання парламенту, Герус пояснив необхідність своєї правки поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни, що може привести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

"На сьогодні трейдери можуть імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії. Імпортувати і продавати на ринку "на добу вперед ". З Білорусі є імпорт, з РФ — немає", — каже Герус, передає LIGA.net.

За його словами, змінами до закону планується дозволити імпорт за прямими договорами з Білорусі, щоб збільшити конкуренцію на ринку.

"Кожен промисловий споживач матиме більше вибору: купувати за двосторонніми договорами, на ринку "на добу вперед" або на "внутрішньодобовому ринку". Я навіть не знаю, хто де і як буде купувати, але наявність вибору для покупця/споживача — це правильно", — переконаний він.

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