Гончарука закликають зупинити експансію вживаних вагонів з Росії

Українські вагонобудівники та виробники комплектуючих звернулися до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з відкритим листом, в якому висловили занепокоєння щодо загрози руйнування стратегічної для країни вагонобудівної галузі та виробничої бази компонентів до неї.

Відповідний лист підписали Федерація роботодавців України (ФРУ), Національний комітет з промислового розвитку, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", ПрАТ "Дніпровагонмаш", Промислово-інвестиційна група "Аурум Груп", Дослідно-механічний завод "Карпати", ТОВ "Азовмаш", інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ФРУ.

Зазначається, що вантажний̆ залізничний рухомий склад, що зареєстрований в Україні, складає близько 190 тис. вантажних вагонів приватної̈ та державної власності, у структурі цієї цифри – 42 тис. одиниць неробочого парку, 148 тис. вагонів – налічує робочий парк, який щоденно курсує залізницею країни, з них 64 тис. вагонів з вичерпаним нормативним терміном експлуатації.

Автори листа наголошують, що в Україні склалася тенденція зростання імпорту з Росії вживаних вантажних вагонів з подовженим терміном експлуатації, які заборонені до курсування в РФ ще в 2016 році. Вартість понаднормативних вагонів становить близько 25% середньої вартості нового, що створює нерівні конкурентні умови для власників новозбудованих в Україні вагонів. Так, за 5 років загальна вартість такого імпорту досягла $302,3 млн.

"Імпортна експансія російських вагонів призводить не тільки до негативних економічних наслідків, а й створює техногенний ризик для функціонування залізничного сектору України. При цьому, щороку біля 20 тис. списаних та застарілих вагонів, у тому числі майже 3 тис. ввезених із РФ, завдяки процедурі подовження терміну служби замість утилізації і заміни новими вагонами вітчизняного виробництва курсують українською залізницею", – йдеться в заяві.

Всі ці вагони несуть ризики для залізничних перевезень, а саме:

– підвищується руйнівний вплив на залізничні колії, відновлення яких відбувається за державний кошт;

– майже у 3 рази збільшуються поточні витрати на експлуатацію подовженного вагона порівняно з нормативним, що у випадку з інвентарним парком УЗ призводить до неефективного управління державним майном;

– втричі порівняно з нормативними збільшується кількість позапланових ремонтів та простоїв парку;

– знижується конкурентоздатність залізничних перевезень територією України. Протягом 2018 року автотранспортні перевезення територією України зросли на 6,3%, а залізничні – навпаки знизились на 5,06%.

Українські вагонобудівники та виробники комплектуючих наголошують на недопустимості відтермінування строку до 1 березня 2020 року ввезення на митну територію України із Росії вживаних вантажних вагонів, що передбачено постановою №1147 Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року, що призведе до різкого збільшення їх імпорту за цей період та може завершитись зупинкою вітчизняних вагонобудівних заводів.

"Локалізація виробництва вантажних залізничних вагонів в Україні становить 97%, тобто на сьогодні українські вагонобудівні підприємства здатні повністю задовольнити попит на якісні та сучасні вантажні вагони, що сприятиме додатковому надходженню податків у бюджет країни та забезпечить роботою підприємства суміжних галузей промисловості. Подовження ситуації із безконтрольним ввезенням застарілого рухомого складу на територію України вже залишило наших виробників без замовлень. Наприклад, з початку 2019 року Панютинський вагоноремонтний завод не побудував жодного вагона", – йдеться в заяві.

Українські вагонобудівники попереджають, що якщо у найближчий час не будуть оголошені тендери на закупівлю рухомого складу за кошти ЄБРР, які анонсує АТ "Укрзалізниця", вагонобудівні підприємства продовжать зупинятися, без роботи залишаться тисячі працівників.

За їхніми оцінками, втрати вагонобудівних заводів України і підприємств суміжних галузей – металургійної, гірничодобувної, коксохімічної і феросплавної, в такій ситуації можуть досягти 15 млрд грн. Разом з цим, торговельні обмеження, які були введені зазначеною постановою не в повній мірі вирішують гостре питання галузі.

Також великою проблемою, на думку ФРУ та її членів, є подовження терміну експлуатації вантажного вагону понад нормативний, що в залежності від типу вагону та відповідно до технічної документації, складає від 15 до 35 років, та може бути подовжено в півтора-два рази, внаслідок чого, наприклад, піввагони курсують залізничними шляхами аж до 44-річного віку.

У зв’язку з цим Федерація звернулася до прем’єра з проханням доручити Мінекономрозвитку разом з Мінінфраструктури внести зміни до вказаної постанови щодо введення заборони на ввезення на митну територію України вживаних вантажних вагонів із 1 жовтня 2019 року, а Мінінфраструктури разом із зацікавленими органами влади опрацювати внесення змін до чинного законодавства.

Зокрема, йдеться про наступні зміни:

– недопущення перереєстрації в АБД ПВ власних вагонів, придбаних по імпорту, якщо строк служби таких вагонів становить більше 10 (десяти) років з моменту введення їх в обіг;

– введення заборони на включення навантажених вантажних вагонів (за виключенням дефіцитних) та власних вантажних вагонів в поїзди, що прямують по інфраструктурі залізничного транспорту загального користування у всіх видах сполучення, щодо яких після 1 січня 2020 року виконані роботи по подовженню строків їх служби або модернізації з подовженням строків їх служби;

– внесення змін у технічні регламенти з ремонту рухомого складу, спрямованих на підвищення контролю якості та періодичності (не рідше одного разу на рік) проведення регламентних (планових) ремонтних робіт для вагонів із продовженим терміном служби у зв’язку з високим зносом вузлів та агрегатів таких вагонів. Це, в свою чергу, покращить технічний стан такого парку, стимулюватиме приріст інвестицій в новий рухомий склад, а також завантажить депо АТ "Укрзалізниці".

Також автори листа пропонують запровадити введення утилізаційного збору при ввезенні на митну територію України вживаних вантажних вагонів, в залежності від терміну їх експлуатації та типу, а отримані кошти направити на формування фонду інвестування в модернізацію залізничної галузі.

Нагадаємо, 15 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою вніс зміни в перелік товарів, заборонених до ввезення на територію України з Росії. Відповідно до цієї постанови, з 1 березня 2020 року в Україну забороняється ввозити:

• вживані вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні, вагони саморозвантажувальні;

• вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні, криті і такі, що замикаються, та інші, що були у користуванні;

• вживані вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями відкриті, зі стаціонарними бортами заввишки понад 60 см.