Українським портам дозволили призупиняти відвантаження зерна

ПАТ "Укрзалізниця" надала можливість портам призупиняти відвантаження зерна, якщо ті не встигають обробити плановий обсяг.

Про це у Facebook повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов, інформує БІЗНЕС.

За його даними, станом на 16 вересня на залізничній мережі обліковувалось 10616 вагонів-зерновозів, які були завантажені на адресу морських портів.

"Переробна спроможність зернових терміналів складає 2765 вагонів/добу. Тобто на залізничній мережі знаходиться майже в 4 рази більше вагонів, ніж можуть переробити порти. "Укрзалізниця" надала можливість портам призупиняти відвантаження на свою адресу, якщо ті не встигають обробити плановий обсяг", — зазначив Кравцов.

Він наголосив, що проблема — в обмеженні переробної спроможності самих портів. "Ані збільшення кількості локомотивів, ані розширення припортових станцій не дозволить вирішити проблеми логістики зернових", — заявив очільник УЗ.

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