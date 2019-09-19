Українським портам дозволили призупиняти відвантаження зерна

ПАТ "Укрзалізниця" надала можливість портам призупиняти відвантаження зерна, якщо ті не встигають обробити плановий обсяг.
Про це у Facebook повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов, інформує БІЗНЕС.
За його даними, станом на 16 вересня на залізничній мережі обліковувалось 10616 вагонів-зерновозів, які були завантажені на адресу морських портів.
"Переробна спроможність зернових терміналів складає 2765 вагонів/добу. Тобто на залізничній мережі знаходиться майже в 4 рази більше вагонів, ніж можуть переробити порти. "Укрзалізниця" надала можливість портам призупиняти відвантаження на свою адресу, якщо ті не встигають обробити плановий обсяг", — зазначив Кравцов.
Він наголосив, що проблема — в обмеженні переробної спроможності самих портів. "Ані збільшення кількості локомотивів, ані розширення припортових станцій не дозволить вирішити проблеми логістики зернових", — заявив очільник УЗ.
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