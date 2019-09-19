Енергетична децентралізація – чи можлива вона…

Петро Багрій

Чи є оновлення на ринку безготівкової…

Ольга Куничак

Бізнес очікує радикальних змін у законодавстві…

Микола Ганул

Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес…

Тетяна Лісовська

Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

20
Пт., вер.
15 Нові матеріали

Українським портам дозволили призупиняти відвантаження зерна

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

ПАТ "Укрзалізниця" надала можливість портам призупиняти відвантаження зерна, якщо ті не встигають обробити плановий обсяг.

Про це у Facebook повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов, інформує БІЗНЕС.

За його даними, станом на 16 вересня на залізничній мережі обліковувалось 10616 вагонів-зерновозів, які були завантажені на адресу морських портів.

"Переробна спроможність зернових терміналів складає 2765 вагонів/добу. Тобто на залізничній мережі знаходиться майже в 4 рази більше вагонів, ніж можуть переробити порти. "Укрзалізниця" надала можливість портам призупиняти відвантаження на свою адресу, якщо ті не встигають обробити плановий обсяг", — зазначив Кравцов.

Він наголосив, що проблема —  в обмеженні переробної спроможності самих портів. "Ані збільшення кількості локомотивів, ані розширення припортових станцій не дозволить вирішити проблеми логістики зернових", — заявив очільник УЗ.

Нагадаємо:

  • З 11 по 14 вересня "Укрзалізниця" обмежила вантажоперевезення Південно-Західною залізницею через скупчення вагонів. В УЗ заявили, що збої в роботі пов'язані з неефективним плануванням і використанням ресурсів менеджментом цієї філії.
  • У групі компаній "Ковальська" заявили, що заборона на відправку будь-яких вантажів Південно-Західнрю залізницею призводить до суттєвих втрат та загрожує призупиненням виробництва.
Укрзалізниця зерно порти