Очисні споруди Дніпра почнуть переробляти курячий послід – ЗМІ

На веб-сайті Єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище з'явилося повідомлення про будівництво біогазової електростанції в селі Новоолександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Реалізовувати проект буде Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Біо енерджі Дніпро".

Про це повідомило інтернет-видання "Інформатор".

Підприємство планує побудувати на території 3,23 га біогазоенергетичну станцію з переробки осадів стічних вод Комунального підприємства (КП) "Дніпроводоканал" у кількості 2 200 тонн/добу і курячого посліду в кількості 140 тонн/добу. Відходи обробляються у ферментаторах, де створюється біогаз в кількості 1 362 куб. м/г. Потім біогаз спалюється на газопоршневих агрегатах і створюється електроенергія. Відпрацьований муловий субстракт перекачується на мулові поля КП "Дніпроводоканал" ДМР. Потужність електростанції складе 4,8 МВт в рік. Площа самої забудови складе 6 тис. кв. м.

Про запах курячого посліду, який в перспективі має всі шанси стати потужною асоціацією із містом Дніпро, нічого не говориться. Населення прилеглих сіл відкрито виказує невдоволення, тому що відвертий сморід міста, де живуть їхні діти, нічого спільного з екологічними перспективами, в їхньому уявленні, не має.

Будівництво електростанції планується на території Центральної станції аерації КП "Дніпроводоканал" ДГС в Новоолександрівці. Інші альтернативи не розглядалися.

Серед соціально-економічних наслідків – буде створено 27 робочих місць, зменшення втрат сільськогосподарських земель, які використовуються для осушення й захоронення шлаків, а також зменшення забруднення земель.

Серед екологічних наслідків експлуатації об'єкта – викиди шкідливих речовин в атмосферу, зняття родючого шару ґрунту об'єкта, і поява нових шкідливих стоків і відходів. Підприємство обіцяє викидати шкідливі речовини в атмосферу в межах норми, а стоки і шкідливі відходи очищати та проводити їх безпечне захоронення.

Власником ТОВ "Біо енерджі Дніпро" згідно з даними Міністерства юстиції України, є на 99% "Апс Пауер Технолоджі Гмбх", та на 1% — ТОВ "Альтернативні енергоресурси". Компанію пов'язують з корпорацією CONCORD GROUP і дніпровським бізнесменом Сергієм Довгалюком.

Як зазначило видання, до 28 вересня цього року включно, громадськість може подавати свої зауваження та пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та деталізації інформації щодо даного будівництва.