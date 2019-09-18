Первомайську ГЕС пустили з молотка за 108 млн грн

Про це у Facebook повідомив в.о. голови ФДМ Віталій Трубаров, інформує БІЗНЕС.

"Успішний продаж. Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 млн ​​грн при стартовій ціні в 64,6 млн грн", – написав Трубаров.

За його словами, в аукціоні брали участь три претенденти. Переможцем стала компанія "ЕМЗА", яка запропонувала на понад 36 млн грн ціну вищу від найближчої цінової пропозиції.

За умовами торгів, покупець Первомайської ГЕС зобов'язаний забезпечити збереження профілю діяльності об'єкта, дотримуватися вимог законодавства у сфері електроенергетики, обладнати ГЕС рибопропускними і рибозахисними спорудами і при подальшій експлуатації враховувати висновки і рекомендації екологічного аудиту.

Нагадаємо:

У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.

У липні 2019 року Касаційний апеляційний суд Верховного Суду скасував рішення судів нижчих інстанцій, що фактично на рік заблокувало процес великої приватизації, забороняючи уряду затверджувати відібраних інвестиційних радників.

Довідка: Первомайська ГЕС розташована у місті Первомайськ Миколаївської області за 244 км від гирла річки Південний Буг.