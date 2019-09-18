Уряд запропонував кандидатуру глави Фонду держмайна

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.

Згідно з чинним законодавством, голова ФДМ призначається і звільняється президентом України за згодою парламенту.

Сенниченко — український економіст, працював у Національному банку та на службі у прем'єр-міністра (у 2000 році). Також він очолював Німецьке товариство міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена наглядових рад Prozorro. Сенниченко був членом координаційної ради руху "Люди важливі", в яку також входив прем'єр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, 15 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував зміну керівництва Фонду державного майна.

Наразі Фонд держмайна очолює Віталій Трубаров — цю посаду він обіймає з вересня 2017 року. Йому закидають зрив плану великої приватизації, який уряд затвердив ще у 2018 році. Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих держпідприємств