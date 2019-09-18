Уряд затвердив нову модель розділення "Нафтогазу"

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 18 вересня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

"Нарешті ми відокремили транспортування природного газу від його видобування та постачання. Це те, чого не могли зробити протягом останніх трьох років. Ми створили незалежного оператора у повній відповідності до вимог європейського законодавства. Цим відкриємо можливість для залучення інвестицій в українську ГТС", – сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Зазначається, що затвердження моделі анбандлінгу "Нафтогаз" дозволить продовжити розпочаті раніше процедури та завершити їх до кінця 2019 року.

"Ми напрацювали модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" згідно з вимогами Третього енергопакету. Дуже важливо, що нам вдалося зрушити ситуацію перед тристоронніми переговорами між Україною, ЄС та РФ. Надійна та безперебійна робота української газотранспортної системи (ГТС) дуже необхідна для постачальників та споживачів з країн ЄС. Деполітизація теми управління ГТС дасть нам можливість зайняти сильну позицію у майбутніх переговорах", – зазначив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель,

Уряд також передав Міністерству фінансів України повноваження з управління 100% акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України", що забезпечить незалежність нового оператора ГТС від "Нафтогазу України", а також повне відокремлення діяльності з транспортування газу від діяльності з видобутку та постачання газу. Одночасно з переходом ОГТСУ у власність МГУ, держава передасть газотранспортну систему в управління нового оператора.

"Із завершенням анбандлінгу Україна зробить новий крок в розвитку ринку газу та виконає взяті на себе зобов’язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС", – наголошують в уряді.

Нагадаємо, у травні 2019 року Кабмін ухвалив рішення про відокремлення газотранспортної системи України за моделлю OU (Ownership unbundling).

Розділення Нафтогазу на дві компанії (відоме як анбандлінг Нафтогазу) та виділення оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу необхідне для виконання Україною своїх зобов'язань в межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу та Третьої енергетичної директиви ЄС.

Анбандлінг — вимога ЄС у межах Третього енергетичного пакету, яка передбачає, що одна й та сама компанія не може одночасно видобувати, транспортувати і продавати газ.