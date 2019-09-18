Морські порти необхідно винести з концесійного списку – вчені НАН України

Механізм концесії необхідно відпрацювати на будівництві нових автомобільних доріг. Приватний бізнес може ефективно допомогти державі відновити дорожню інфраструктуру.
Таку думку висловила провідний співробітник сектора міжнародних фінансових досліджень НАН України Олена Сльозко, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські новини".
За її словами, українське законодавство і нинішні реалії не дозволяють контролювати приватника. І в разі передачі стратегічних підприємств в приватне управління, це буде означати фактичну їх втрату для країни. "Стратегічні підприємства, морські порти, необхідно винести з концесійного списку. Оскільки немає держави, якщо у нього немає стратегії і стратегічних об'єктів. Держава повинна це контролювати. В тій же Америці такі об'єкти можуть бути в приватному управлінні, але все жорстко контролюється державою. Є закони, які не дозволяють приватнику здійснювати злісні порушення. Ми ж поки йдемо на дотик і в якихось сутінках приймаємо закони", – вважає Сльозко.
Віце-президент Міжнародної федерації експедиторських асоціацій FIATA Олег Платонов також закликає займатися концесією "з нуля", а не ділити залишки прибуткових держактивів. Стратегічні підприємства, за його словами, якими також є морські порти України, необхідно залишити за державою. Приватник може лише отримати можливість побудувати новий об'єкт на території порту і керувати ним.
"Стратегічні підприємства мають залишатися стратегічними", – упевнений Платонов.
Коментуючи новий проєкт Закону "Про концесії", зареєстрований у Верховній Раді 9 скликання, Олена Сльозко зазначила, що і в цьому проєкті є небезпечні для України норми. Зокрема, перспективу ліквідації держпідприємств в разі передачі їх майна в концесію вчений НАН України вважає величезною помилкою.
"Це помилка, і величезна. Такого не можна допускати. Тому що логіка в тому, що будь-яка концесія закінчується поверненням майна державі. В даному ж випадку повернення не буде і країна втратить контроль над переданими в приватні руки об'єктами. А це і порти, і аеропорти, і заводи, і землі. тобто приватник бере що-небудь в управління і йому в підсумку все це залишається. Така собі повна приватна власність", – наголосила Сльозко.
Крім того, вона піддала критиці занадто тривалі терміни, які фігурують в законопроєкті. На думку вченого, за період в 49 років відбувається стільки змін, що повернути передане раніше держмайно може бути неможливим.
"Є у світі практика: короткострокова концесія - кілька років, середньострокова – 5+ років, довгострокова – до 15. У нас же терміни – 50 років. Це два бізнес-цикли. Бізнес-цикл – 25 років: зліт, розвиток, падіння, криза. За ці 25 років в країні кілька разів зміниться влада. в Америці працюють закони без змін, прийняті в 30-х роках минулого століття. у нас же кожна нова влада пише свої закони і скасовує прийняті раніше. Це необхідно враховувати", – резюмувала Сльозко.
Нагадаємо, до 1 жовтня уряд планує скласти новий список стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації і концесії. У новий перелік увійдуть, зокрема, морські порти України, які демонструють прибутковість і забезпечують роботою велику кількість жителів південних міст України.