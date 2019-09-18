Морські порти необхідно винести з концесійного списку – вчені НАН України

Таку думку висловила провідний співробітник сектора міжнародних фінансових досліджень НАН України Олена Сльозко, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські новини".

За її словами, українське законодавство і нинішні реалії не дозволяють контролювати приватника. І в разі передачі стратегічних підприємств в приватне управління, це буде означати фактичну їх втрату для країни. "Стратегічні підприємства, морські порти, необхідно винести з концесійного списку. Оскільки немає держави, якщо у нього немає стратегії і стратегічних об'єктів. Держава повинна це контролювати. В тій же Америці такі об'єкти можуть бути в приватному управлінні, але все жорстко контролюється державою. Є закони, які не дозволяють приватнику здійснювати злісні порушення. Ми ж поки йдемо на дотик і в якихось сутінках приймаємо закони", – вважає Сльозко.

Віце-президент Міжнародної федерації експедиторських асоціацій FIATA Олег Платонов також закликає займатися концесією "з нуля", а не ділити залишки прибуткових держактивів. Стратегічні підприємства, за його словами, якими також є морські порти України, необхідно залишити за державою. Приватник може лише отримати можливість побудувати новий об'єкт на території порту і керувати ним.

"Стратегічні підприємства мають залишатися стратегічними", – упевнений Платонов.

Коментуючи новий проєкт Закону "Про концесії", зареєстрований у Верховній Раді 9 скликання, Олена Сльозко зазначила, що і в цьому проєкті є небезпечні для України норми. Зокрема, перспективу ліквідації держпідприємств в разі передачі їх майна в концесію вчений НАН України вважає величезною помилкою.

"Це помилка, і величезна. Такого не можна допускати. Тому що логіка в тому, що будь-яка концесія закінчується поверненням майна державі. В даному ж випадку повернення не буде і країна втратить контроль над переданими в приватні руки об'єктами. А це і порти, і аеропорти, і заводи, і землі. тобто приватник бере що-небудь в управління і йому в підсумку все це залишається. Така собі повна приватна власність", – наголосила Сльозко.

Крім того, вона піддала критиці занадто тривалі терміни, які фігурують в законопроєкті. На думку вченого, за період в 49 років відбувається стільки змін, що повернути передане раніше держмайно може бути неможливим.

"Є у світі практика: короткострокова концесія - кілька років, середньострокова – 5+ років, довгострокова – до 15. У нас же терміни – 50 років. Це два бізнес-цикли. Бізнес-цикл – 25 років: зліт, розвиток, падіння, криза. За ці 25 років в країні кілька разів зміниться влада. в Америці працюють закони без змін, прийняті в 30-х роках минулого століття. у нас же кожна нова влада пише свої закони і скасовує прийняті раніше. Це необхідно враховувати", – резюмувала Сльозко.

Нагадаємо, до 1 жовтня уряд планує скласти новий список стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації і концесії. У новий перелік увійдуть, зокрема, морські порти України, які демонструють прибутковість і забезпечують роботою велику кількість жителів південних міст України.