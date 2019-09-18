Ціни на хліб зросли на 15-22% через подорожчання електроенергії – глава ВАП

За останні три місяці виробники хліба підняли ціни на 15-22% у зв’язку з подорожчанням електроенергії.

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, глава правління ПрАТ "Київхліб" Володимир Череда, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Факти ICTV".

Він зазначив, що головним фактором, який впливає на остаточну ціну хліба, став запуск з 1 липня ринку електроенергії та зростання тарифів для промислових споживачів слідом за цим. "Деякі компанії, які займаються виробництвом хлібобулочних виробів, ще з березня почали закуповувати електроенергію за прямими договорами, і у них зростання цін становило близько 15%. Але більшість виробників перейшли на закупівлі на оптовому ринку електричної енергії з липня, і їхня продукція подорожчала на 20-22%", – повідомив Череда.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів прогнозує, що подальша динаміка цін на хліб залежатиме від рішень уряду щодо регулювання ринку електроенергії.

"Є невелика надія, що новий уряд все-таки виконає свою обіцянку, і ціна прийде на той рівень, який був до 1 липня. Якщо ні, то, звичайно, ми будемо змушені переглядати ціни на хлібобулочні вироби", – наголосив Череда.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запрацювала нова модель енергоринку, згідно з якою НКРЕКП встановлює тільки верхню і нижню планки ціни для промислових споживачів.