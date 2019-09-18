Бізнес-спільнота занепокоєна останніми подіями в Україні

Ділова спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) та Американською торговельною палатою в Україні, висловила занепокоєння з приводу останніх подій навколо "Приватбанку" та екс-очільниці Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на заяву ЄБА.

"Подібні ситуації [скандал навколо "ПриватБанку" та підпал будинку Валерії Гонтаревої] однозначно дають як бізнесу, так і інвесторам, тривожний сигнал та ставлять під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом в Україні. Націоналізація "Приватбанку" в 2016 році стала важливим кроком для забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності в Україні, сприяючи стійкості всієї банківської системи", — йдеться в заяві.

Бізнес-спільнота закликає президента, уряд та правоохоронні органи належним чином реагувати на такі випадки. "Забезпечення макроекономічної стабільності, незалежності Національного банку та продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом для сталого економічного зростання України також мають бути непохитними пріоритетами всіх гілок влади", — наголошують в ЄБА.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що підпал будинку Гонтарєвої може вплинути на надання Україні кредиту від МВФ.

За його словами, західні ЗМІ висвітлювали цю подію в негативному контексті для України. Тому це може зашкодити інвестиційному рейтингу держави. "Не знаю, хто там замовник, але це виглядає дивно. Чому в день приїзду МВФ? Це випадково? Кожен експерт це розглядає, каже, що це не випадкова подія — саме в такий день. Я думаю, що це може вплинути [на надання кредиту від МВФ]", — заявив Арахамія, передає "РБК-Україна".

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