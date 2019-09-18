Рада остаточно декриміналізувала фіктивне підприємництво

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, що передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.

Документ підтримали 347 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Законопроєктом пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 205 (фіктивне підприємництво). Автори ініціативи переконані, що це є одним із методів тиску на бізнес.

Водночас втричі підвищується нижня планка для притягнення до відповідальності за ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) — з 1 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 3 тисяч.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року у Верховну Раду внесли законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес.