Рада скасувала ліцензії операторам телекомунікацій

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №1050 , який передбачає скорочення кількість видів діяльності, що потребують ліцензування.

За відповідний документ проголосували 349 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Законопроєктом пропонується виключили з переліку видів діяльності, на здійснення яких потрібно отримати ліцензію, діяльність у сфері телекомунікацій.

Таким чином, документ усунув неузгодженості між нормами Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності", який півтора роки тому скасував ліцензії, та Законом "Про телекомунікації", відповідно до якого потреба в ліцензіях зберігалася.

"Відтепер інтернет- та телеком-провайдери повинні лише подати повідомлення про початок своєї роботи. А от минулого року телеком-провайдери сплатили до держбюджету 13,5 млн грн за ліцензії на види діяльності, ліцензування яких відповідний закон фактично не вимагав", – прокоментували в Офісі ефективного регулювання.

Очікується, що ухвалення цього законопроєкту призведе до зменшення адміністративного тиску на бізнес в Україні, а також спрощення умов відкриття та ведення бізнесу в сфері телекомунікацій.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада підтримала вказаний законопроєкт у першому читанні. Президент визначив документ як невідкладний.