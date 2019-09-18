За чотири роки кількість індустріальних парків в Україні зросла в 2,5 рази

На кінець 2018 року в Україні налічувалося 35 зареєстрованих індустріальних парків, що в 2,5 рази перевищує показник 2014 року.

Про це повідомив керівник департаменту ринків капіталу CBRE Ukraine Ярослав Горбушко на конференції з розвитку індустріального будівництва "Industrial 2.0/secondedition", організованої "Українським клубом нерухомості" (URE Club), інформує БІЗНЕС.

На його думку, за умови збільшення фінансування індустріальних та промислових парків Державним фондом регіонального розвитку (ДФРР) та залучення приватного інвестування, їхня кількість зростатиме. Це дасть змогу Україні конкурувати з такими країнами, як Словаччина та Угорщина за можливість стати одним із центрів Східної Європи з розвитку індустріального будівництва.

Експерт також зазначив, що сьогодні на ринку спостерігається попит на логістичні комплекси, у зв’язку з розвитком e-commerce та зростаючою потребою на оренду площ логістичними операторами. Водночас кількість заводів залишається незначною. "Деякі з них можуть бути реконструйовані, переформатовані відповідно до сучасних потреб. Переважно старі заводи знаходяться в орендній власності, а їхні потужності часто використовуються лише частково – на площі лише 1-2 тисяч квадратних метрів", – повідомив Горбушко.

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Він зауважив, що сьогодні в світі найбільш перспективними сегментами індустріального будівництва є машинобудування, хімічна промисловість, сегмент медичних та біотехнологій, ІТ та телекомунікацій, а також сфера продукування сучасних будматеріалів.

Проте в Україні на достатньому рівні представлені лише кілька із них: сфера автомобілебудування, машинобудування та заводи із виготовлення будівельних матеріалів. "Наразі, перспективними сегментами індустріального будівництва з огляду на географічне розташування є центральні області України, зокрема Київська та Дніпропетровська, де трудовий ринок забезпечений кваліфікованою робочою силою за рахунок щільності населення у даних регіонах", – сказав Горбушко.

Також він повідомив, що зараз існує нагальна потреба у новому підході до залучення іноземних інвестицій з боку держави. "Україна мусить на державному рівні забезпечити незалежність та незаангажованість судової системи, працювати над подоланням корупції в сегменті нерухомості та індустріального будівництва", – наголосив експерт.

Крім того, за його словами, існує потреба в прозорій дозвільній системі, яка б дала змогу девелоперам відслідковувати стан розгляду їхніх заяв та дозвільних документів, а також звернутись за підтримкою до кваліфікованих та відповідальних осіб.

"З 1 листопада 2018 року Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) почала реєструвати усі дозвільні документи через відкриту систему "Прозора ДАБІ", запуск якої дав змогу моніторингу кожної заявки від девелопера. А з 2 вересня 2019 року ДАБІ та Фонд "Євразія" розпочали тестування системи "Електронний кабінет". Дана система запровадить автоматичність прийняття рішень у будівництві та допоможе усунути вплив людського фактору, що мінімізує виникнення корупційних ризиків між девелоперами та органами контролю", – підсумував Горбушко.

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