Про це повідомив голова ради директорів Конфедерації будівельників України Олександр Ротов на на конференції з розвитку індустріального будівництва "Industrial 2.0/secondedition", організованої "Українським клубом нерухомості" (UREClub), інформує БІЗНЕС.

Посилаючись на дані Держстату, Ротов повідомив, що за 6 місяців 2019 року в Україні розпочато будівництво майже 400 тис. кв м об’єктів промислової та складської нерухомості, тоді як нові житлові проєкти складають понад 5,6 млрд кв м. Таким чином, співвідношення об’єктів індустріального будівництва і житла зберігаються на рівні 2018 року і становлять 1:12.

За 7 місяців 2019 року обсяг будівельних робіт склав майже 82 млрд грн. При цьому в будівлі промислової та складської нерухомості інвестовано 6,4 млрд грн, а в комплексні промислові споруди – 18,7 млрд грн. "Таким чином, кожна третя "будівельна" гривня спрямовується на створення промислових об’єктів", – констатує глава Конфедерації будівельників України.

На його думку, найсучасніший спосіб створення промислових об’єктів – це індустріальні парки. Проте, вважає Ротов, для розвитку цього сегменту будівництва, в Україні недостатньо пільг та стимулів. "Наша спільна мета з новим складом Верховної Ради та уряду – досягти більш ефективних умов для індустріальних парків задля стимулювання як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в створення нових виробництв", – сказав він.

За підрахунками експертів, лише від реалізації проєктів зі створення індустріальних парків щорічно Україна може отримати до $2 млрд прямих іноземних інвестицій. Ще понад $1,5 млрд можна отримати з реалізації інфраструктурних проєктів. Загалом, іноземні інвестиції в індустріальне будівництво можуть перевищити $3,5-4,0 млрд щорічно.

Таким чином, вважають експерти, розвиток індустріального будівництва може стати рушієм до економічного зростання країни.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 5 місяців поточного року підприємства України виконали будівельних робіт на майже 52 млрд грн, що на 26,3% перевищує показник минулого року