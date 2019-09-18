У МінАПК запропонували варіант держпідтримки агросектору

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева, коментуючи намір уряду змінити підхід до держпідтримки агросектору, інформує БІЗНЕС.

"Насправді, якщо лише ці 4,4 млрд грн, передбачені в проєкті бюджету-2020 на підтримку АПК, то тоді це точно не про "скасування дотацій великим на користь малим", і не потрібно маніпулювати такими речами з нашими агровиробниками. Чому? Тому що лише в 2018 році і лише за програмами підтримки тваринництва велика кількість МСБ і сімейних фермерських господарств отримала кошти на розвиток свого бізнес", — написала заступник міністра.

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На її думку, діюча система держпідтримки агросектору в Україні потребує реформування. "Я вже давно говорила і про перехід на KPI для її отримувачів та отримання кумулятивного ефекту від застосування того чи іншого інструменту держпідтримки, і МінАПК починало перенаправляти програми держпідтримки на вибудову ланцюга доданої вартості для малих виробників і кооперативів завдяки стимулюванню переробки. Бо це наступний крок до цивілізованих ринків збуту, внутрішніх і зовнішніх...Аграрна політика, як і економічна політика загалом, має бути сталою і прогнозованою для гравців ринку. Це одна з головних умов її успішності. Дуже сподіваюсь, що уряд почує позицію сектору як в цьому питанні, так і в питанні запровадження ринку земель с/г призначення", — додала Трофімцева.

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