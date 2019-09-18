Український стартап GitLab залучив $268 млн інвестицій

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на VentureBeat.

Серед інвесторів стартапа такі потужні компанії, як інвестиційний банк Goldman Sachs, фірма Iconiq Capital, венчурний фонд Y Combinator та інші.

Залучені гроші GitLab планує спрямувати на покращення всіх функцій платформи, включаючи моніторинг, безпеку і планування.

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Що відомо про стартап?

GitLab — це платформа для колаборації та DevOps. Основний конкурент стартапу — GitHub, який з 2018 року належить Microsoft. GitLab планує побудувати платформу "все в одному", яка задовольнить всі потреби розробників і позбавить їх необхідності інтегрувати різні сервіси типу Jira, GitHub, New Relic і BlackDuck.

Співзасновником стартапу є харків'янин Дмитро Запорожець. Він почав займатися GitLab в 2011 році у вільний від роботи час. Запорожець вирішив створити альтернативу GitHub, яку можна було б встановити на свій сервер, оскільки аналоги були занадто дорогими.

У 2013 році до стартапу приєднався другий співзасновник — нідерландський підприємець Сід Сібранджі. З того часу вони почали працювати над GitLab на постійній основі.

На даний момент компанія має близько 100 тисяч корпоративних клієнтів, серед яких Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia і інші. Штат компанії налічує понад 800 осіб з 55 країн світу.

Наразі GitLab оцінюється у $2,7 млрд. Стартап планує IPO: вихід на біржу має відбутися 18 листопада 2020 года.