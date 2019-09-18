Президент хоче, щоб інвестиції ЄБРР стали більш доступними для бізнесу

Президент Володимир Зеленський очікує, що в наступні два-три роки Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) наростить інвестиції в Україну до більш ніж 1 млрд євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектора.

Про це йшлося під час зустрічі Зеленського з віце-президентом ЄБРР Аланом Пію, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави вважає, що реформаторські законопроєкти, внесених до Верховної Ради, прискорять економічне зростання, лібералізацію економіки, створять можливості для системних інвестицій. І Україна розраховує на підтримку ЄБРР у ​​залученні стратегічних іноземних інвесторів.

Зеленський очікує, що в найближчі 2-3 роки ЄБРР збільшить інвестиції до більш ніж 1 млрд євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектора в Україні, перш за все в плані вартості капіталу. "Спасибі, що інвестуєте в Україну. Ми це дуже цінуємо", — сказав президент.

Він запевнив, що іноземні інвестори і партнери можуть розраховувати на "відвертий і чесний діалог" в рамках Національної інвестиційної ради, роботу якої планується продовжувати.

Також глава ЄБРР зустрівся з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Зазначається, що ЄБРР має намір продовжувати співробітництво з Україною в довгострокових інфраструктурних проєктах, пов'язаних з компаніями НАК "Нафтогаз України", "Укренерго", будівництвом доріг в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях, метро в Харкові, Дніпрі, об'єктів на сході України.

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