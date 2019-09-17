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Гончарук вимагає від Financial Times спростування тез про переговори з Коломойським

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук звинуватив журналістів видання Financial Times у тому, що вони вирвали з контексту його слова щодо врегулювання ситуації з "Приватбанком".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу прем'єра.

"Інформація, яка міститься в сьогоднішньому матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об'єктивності, що їх повинні дотримуватися засоби масової інформації — тим паче ЗМІ такого рівня. Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої прем'єр-міністром України інформації. Він не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо вказаного питання", — йдеться в заяві.

У зв’язку з цим пресслужба уряду направила офіційний лист-звернення до авторів матеріалу з проханням спростувати викладені у ньому тези.

Нагадаємо:

  • 13 вересня в кулуарах форуму YES у Києві Ігор Коломойський заявив, що бачить "гарне вікно можливостей" для укладання мирової угоди з державою у справі про націоналізацію "ПриватБанку".
  • 17 вересня ЗМІ, посилаючись на інтерв'ю газети Financial Times, повідомили, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає можливий компроміс із бізнесменом Ігорем Коломойським щодо спору про націоналізацію "ПриватБанку". Проте згодом Гончарук заявив, що уряд уважно вивчає ситуацію навколо "ПриватБанку" і ніяких переговорів ні з ким не веде.
Приватбанк Олексій Гончарук Financial Times