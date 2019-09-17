Гончарук вимагає від Financial Times спростування тез про переговори з Коломойським

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук звинуватив журналістів видання Financial Times у тому, що вони вирвали з контексту його слова щодо врегулювання ситуації з "Приватбанком".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу прем'єра.

"Інформація, яка міститься в сьогоднішньому матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об'єктивності, що їх повинні дотримуватися засоби масової інформації — тим паче ЗМІ такого рівня. Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої прем'єр-міністром України інформації. Він не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо вказаного питання", — йдеться в заяві.

У зв’язку з цим пресслужба уряду направила офіційний лист-звернення до авторів матеріалу з проханням спростувати викладені у ньому тези.

Нагадаємо: