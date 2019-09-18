Україна – аутсайдер за кількістю індустріальних парків. Названо головні причини (ІНФОГРАФІКА)

На сьогоднішній день в Україні один з найнижчих показників кількості індустріальних парків в світі. А якщо брати до уваги реально працюючі, то цей показник ще нижчий.

Про це на конференції з розвитку індустріального будівництва "Industrial 2.0/secondedition" заявив СЕО компанії EVON Development Валерій Кирилко, презентуючи аналіз роботи 36 ІП в Україні, інформує БІЗНЕС.

Що маємо?

Згідно з даними Мініекономрозвитку, станом на 29 серпня 2019 року в Україні було зареєстровано 40 індустріальних парків. До порівняння, у сусідніх Польщі налічується 83 ІП, Словаччині – 87. Найбільша кількість технопарків зареєстрована у Південній Кореї – 1200.

При цьому 62% (25) всіх індустріальних парків в Україні є комунальними, 30% (12) – приватні, 5% (2) – змішані, 3% (1) – державні.

Найбільша кількість ІП сконцентрована у західних і центральних регіонах країни.

Водночас Кирилко зазначив, що в Україні працюють кілька індустріальних парків, які не внесені до відповідного реєстру з різних причин. Зокрема, до реєстру не потрапляють IП, площа яких менше 15 га, або ті, що не виконують вимоги щодо проведення обов`язкової реконструкції тощо.

"Наприклад, відповідно до закону, якщо ви навіть розвиваєте індустріальний парк в колишній промисловій зоні, вам обов’язково треба що-небудь побудувати, знести або здійснити глобальну реконструкцію. Є приклади, коли 60-тисячне підприємство ужимається у виробництві до 10 тисяч, а все інше здає різним резидентам. По суті, це є індустріальним парком. 20-гектарна територія, єдина управляюча компанія, 15 різних резидентів, які виробляють різноманітну продукцію, у реєстр не вносять з причини того, що нема ніякої реконструкції або перебудови", – розповів Кирилко.

Компанія EVON Development відвідала 36 технопарків і з`ясувала, що технічна готовність земельних ділянок та об`єктів залишає бажати кращого.

Так, 26 досліджених ІП взагалі не мають будівель. "Просто поле, ні паркану, ні розпізнавальних знаків – вгазалі нічого", – констатує СЕО компанії. Ще 6 технопарків будуються, 22 проєктуються, до 23-х підведені мережі.

Також у 20 індустріальних парків нема управляючих компаній. "Це пов’язано ще з тим, що саме поняття управляюча компанія у розрізі індустріальних парків несе дещо інший зміст. Управляюча компанія на час свого управління частково забирає на себе функції власника проєкту... і велику відповідальність з розвитку цього проєкту", – каже Кирилко.

Він додав, що конкурси з обрання управляючого індустріальним парком, які були оголошені ще 2-3 роки тому, не відбуваються через відсутність заявок.

Що гальмує розвиток ІП в Україні?

Серед ключових причин, чому ІП в Україні не розвиваються, Кирилко назвав наступні:

• Бездумний вибір земельних ділянок. "Свого часу регіонам була нада команда – у кожному регіоні має бути не менше одного індустріального парку. Місцеві громади почали обирати собі ділянки. Як це відбувалося? Що у нас вільне, отут і буде індустріальний парк. Розробили концепції, внесли в реєстр. Приїжджають на територію, починають робити геологію, а там торф’яник", – розповідає СЕО компанії.

Також створення ІП гальмують: суди з військовою прокуратурою за землю; на ділянку претендують інші власники; власники прилеглих ділянок не дають згоди на прокладку мереж або ділянка перетинає транзитна газова труба з охоронною зоною.

• Ініціатором створення ІП виступають не девелопери, а місцеві громади, "які не мають уявлення про те, що з ним далі робити";

• Відсутня фінансова і технічна підтримка держави;

• Корупція на місцях;

• Існуючі преференції для ініціаторів і резидентів індустріальних парків малопривабливі. Як приклад такої держпідтримки був наведений досвід Туреччини та Македонії, де зменшують або звільняють резидентів ІП від сплати податку на прибуток, мит, соціальних внесків тощо.



• Професійних девелоперських компаній, керуючих компаній, приватних ініціаторів-девелоперів в цій сфері практично немає.

В EVON Development вважають, що в Україні є всі необхідні передумови для створення і розвитку індустріальних парків.

На думку експертів, щороку в країні необхідно створювати не менше 10 діючих індустріальних і технопарків, і за 10 років довести їхню кількість до 100. "Це допоможе відродити промислову міць України", – наголосив Кирилко.

Щоб стимулювати розвиток ІП в Україні, в компанії пропонують:

• Розробити життєздатну стратегію розвитку галузі, враховуючи мікс державних і приватних учасників ринку;

• Затвердити державну програму цільового фінансування інфраструктури та підготовки ділянок;

• Розробити спеціальні кредитні програми під 0%;

• Розробити та ухвалити програму захисту іноземних інвестицій в галузь.

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