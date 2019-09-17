"Exit, двері там!": Глава податкової пообіцяв захистити бізнес від хамів

Керівник Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов запропонував податківцям, котрі хамлять клієнтам, написати заяви на звільнення.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за результатами засідання робочої групи парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де обговорювали допрацювання законопроєкту про РРО, інформує БІЗНЕС.
За словами Верланова, підприємці обурені ставленням деяких податківців до людей.
"Критично важливо інше. А саме — ставлення податківців до людей. А також те, як вони розмовляють, роз‘яснюють, спілкуються з підприємцями, які не тільки забезпечують себе та свої родини, але й поповнюють державний бюджет...Це неприпустимо, коли податківці спілкуються з підприємцями, не розуміючи, що податкові органи повинні бути сервісом, а не якимось органом тиску і неповаги. Я зроблю все, щоб таких ганебних явищ в новій податковій не було! Тому прошу всіх хамів написати заяви і на вихід. Exit, двері там!", — заявив глава ДПС.
Він наголосив, що головні принципи нової податкової служби — подолання перешкод на шляху розвитку підприємництва та захист інтересів держави.
Нагадаємо:
- Наприкінці серпня 2019 року в Україні почала роботу нова Державна податкова служба, яка була створена в результаті поділу Державної фіскальної служби.
- За даними Ради бізнес-омбудсмена, 60% скарг, що надійшли від бізнесу за результатами другого кварталу 2019 року, стосуються податкових питань.