Україна – на останньому місці в Європі за рівнем держпідтримки АПК

Про це йдеться в інфографічному довіднику "Агробізнес України", інформує БІЗНЕС.

Згідно з наведеними даними, у 2018 році в Україні обсяг коштів за програмами підтримки розвитку АПК становив 4 євро на га. У сусідній Латвії рівень держпідтримки агросектора становив 158 євро на га, в Естонії та Румунії – 164 та 197 євро на га відповідно.

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Перші позиції у рейтингу посідають Греція, де в 2018 році на 1 га припадало 945 євро держдопомоги, а також Словенія та Нідерланди — 738 та 715 євро на га відповідно.

Нагадаємо, що у проєкті держбюджету на 2020 року передбачено 4,4 млрд грн на підтримку агропромислового сектору у разі проведення земельної реформи. При цьому держпідтримка АПК буде зосереджена на компенсації ставки банківських кредитів для придбання землі фермерами.