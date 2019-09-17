У Раді ініціюють скасування акцизу на розмитнення авто та мотоциклів

Верховній Раді пропонують скасувати акциз на ввезення транспортних засобів в Україну.
Відповідний законопроєкт № 2132 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов на авторинку" зареєстрований у парламенті 12 вересня, інформує БІЗНЕС.
Автори ініціативи зазначають, що ставки, які діють нині, суперечать Податковому кодексу, а саме визначенню про соціальну справедливість: податки та збори мають встановлюватись відповідно до платоспроможності платників.
У законопроєкті повідомляється, що дешеві авто купують громадяни із низькою платоспроможністю, а високі акцизні податки у поєднанні з високими ставками у декілька разів перевищують ціну самого автомобіля, що є податковою дискримінацією таких людей.
"Отже, дешевші транспортні засоби потрібно оподатковувати нижчими податками, ніж ті, які є дорожчими, а не навпаки", – йдеться у пояснювальній записці.
Відтак, пропонується скасувати акцизи для таких видів транспорту:
- легкових автомобілів і кузовів до них;
- мотоциклів і мотовелосипедів;
- пасажирського транспорту, призначеного для перевезення 10 і більше пасажирів;
- причепів та напівпричепів;
- вантажного транспорту.
Автори законопроєкту очікують, що скасування акцизу збільшить споживчий попит на транспорт, активізує оновлення автопарку українців. а застарілі технологічно "брудні" автомобілі поступово будуть витіснені новими та екологічними.
За даними Авто24, якщо Рада ухвалить цей законопроєкт, то завозити автомобілі з−за кордону буде дешевше на суму цього платежу, тобто в середньому на 500−2500 євро. За таких обставин вартість вживаних авто може впасти на цю ж величину, а ціна нових зміниться несуттєво через незначну долю цього податку в загальній вартості автомобіля.
Нагадаємо:
- На сьогоднішній день в Україні діє акциз при ввезенні нових або уживаних автомобілів і мотоциклів і залежить від типу двигуна і його обсягу. Причому чим старше авто, тим більша сума акцизу нараховується, а на нові машини цей платіж мінімальний.
- 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо відтермінування застосування штрафів до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення митного режиму перебування таких авто в Україні.