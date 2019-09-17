Енергетична децентралізація – чи можлива вона…

Петро Багрій

Чи є оновлення на ринку безготівкової…

Ольга Куничак

Бізнес очікує радикальних змін у законодавстві…

Микола Ганул

Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес…

Тетяна Лісовська

Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

18
Ср., вер.
12 Нові матеріали

У Раді ініціюють скасування акцизу на розмитнення авто та мотоциклів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Верховній Раді пропонують скасувати акциз на ввезення транспортних засобів в Україну.

Відповідний законопроєкт № 2132 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов на авторинку" зареєстрований у парламенті 12 вересня, інформує БІЗНЕС.

Автори ініціативи зазначають, що ставки, які діють нині, суперечать Податковому кодексу, а саме визначенню про соціальну справедливість: податки та збори мають встановлюватись відповідно до платоспроможності платників.

У законопроєкті повідомляється, що дешеві авто купують громадяни із низькою платоспроможністю, а високі акцизні податки у поєднанні з високими ставками у декілька разів перевищують ціну самого автомобіля, що є податковою дискримінацією таких людей.

"Отже, дешевші транспортні засоби потрібно оподатковувати нижчими податками, ніж ті, які є дорожчими, а не навпаки", – йдеться у пояснювальній записці.

Відтак, пропонується скасувати акцизи для таких видів транспорту:

- легкових автомобілів і кузовів до них;
- мотоциклів і мотовелосипедів;
- пасажирського транспорту, призначеного для перевезення 10 і більше пасажирів;
- причепів та напівпричепів;
- вантажного транспорту.

Автори законопроєкту очікують, що скасування акцизу збільшить споживчий попит на транспорт, активізує оновлення автопарку українців. а застарілі технологічно "брудні" автомобілі поступово будуть витіснені новими та екологічними.

За даними Авто24, якщо Рада ухвалить цей законопроєкт, то завозити автомобілі з−за кордону буде дешевше на суму цього платежу, тобто в середньому на 500−2500 євро. За таких обставин вартість вживаних авто може впасти на цю ж величину, а ціна нових зміниться несуттєво через незначну долю цього податку в загальній вартості автомобіля.

Нагадаємо:

автомобілі Законопроєкт акцизний збір