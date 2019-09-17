У Раді ініціюють скасування акцизу на розмитнення авто та мотоциклів

Відповідний законопроєкт № 2132 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов на авторинку" зареєстрований у парламенті 12 вересня, інформує БІЗНЕС.

Автори ініціативи зазначають, що ставки, які діють нині, суперечать Податковому кодексу, а саме визначенню про соціальну справедливість: податки та збори мають встановлюватись відповідно до платоспроможності платників.

У законопроєкті повідомляється, що дешеві авто купують громадяни із низькою платоспроможністю, а високі акцизні податки у поєднанні з високими ставками у декілька разів перевищують ціну самого автомобіля, що є податковою дискримінацією таких людей.

"Отже, дешевші транспортні засоби потрібно оподатковувати нижчими податками, ніж ті, які є дорожчими, а не навпаки", – йдеться у пояснювальній записці.

Відтак, пропонується скасувати акцизи для таких видів транспорту:

- легкових автомобілів і кузовів до них;

- мотоциклів і мотовелосипедів;

- пасажирського транспорту, призначеного для перевезення 10 і більше пасажирів;

- причепів та напівпричепів;

- вантажного транспорту.

Автори законопроєкту очікують, що скасування акцизу збільшить споживчий попит на транспорт, активізує оновлення автопарку українців. а застарілі технологічно "брудні" автомобілі поступово будуть витіснені новими та екологічними.

За даними Авто24, якщо Рада ухвалить цей законопроєкт, то завозити автомобілі з−за кордону буде дешевше на суму цього платежу, тобто в середньому на 500−2500 євро. За таких обставин вартість вживаних авто може впасти на цю ж величину, а ціна нових зміниться несуттєво через незначну долю цього податку в загальній вартості автомобіля.

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