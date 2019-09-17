Місія "Врятувати каштани" в дії, або Інноваційне рішення проти шкідника каштанів від Syngenta

13 вересня 2019 року компанія Syngenta, Управління екології та природних ресурсів КМДА, Школа професійного садівника і Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАНУ провели захід для обговорення проблематики захисту каштанів та шляхи її ефективного вирішення.

Компанія Syngenta презентувала результати інноваційного комплексного рішення для боротьби з каштановою мінуючою міллю в рамках програми TreeCare.

Експерти Syngenta з Великої Британії та України розказали про процес технології захисту дерев, а також продемонстрували ефективність використання техніки препаратом Revive у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка, де в травні 2018 році були проведені демонстраційні досліди з використання технології TreeCare на каштанах. У представників муніципалітетів, Управління екології та природних ресурсів КМДА і засобів масової інформації була чудова можливість оцінити неймовірні результати дії технології за рік після проведення ін’єкцій. Revive — це інсектицид природного походження, який пройшов незалежні випробування щодо ефективності та безпеки для навколишнього середовища, здоров'я дерев, корисних комах і людей.

Програма TreeCare — це ініціатива компанії Syngenta, яка спрямована на ревіталізацію соціально-екологічного фону великих міст завдяки новаторському підходу до оздоровлення лісопаркових насаджень і запобігання появі найнебезпечніших шкідників та хвороб, які послаблюють і пригнічують вегетативну систему дерева. Syngenta вже запровадила програму профілактики, захисту і збереження зелених насаджень у таких європейських країнах, як Іспанія, Франція, Велика Британія, Швейцарія, Хорватія, застосовуючи препарат Revive на пальмі, дубі, каштанах, платанах, хвойних та інших видах дерев. Наступного року це ефективне й економічне рішення з’явиться і в Україні.

Препарат Revive — новий інсектицид, розроблений для тривалого, ефективного та безпечного захисту здоров’я дерев методом мікро ін’єкцій. Revive може бути використаний для боротьби з такими розповсюдженими у європейських країнах шкідниками, як-от дубовий похідний шовкопряд, червоний довгоносик-стрибун пальмовий, смарагдовий жук-пильщик. В Україні ми очікуємо реєстрацію препарату для застосування на кінському каштані, що потребує захисту від мінуючої молі (Cameraria ohridella)", — підкреслює Світлана Ромашко, керівник напряму "Професійні рішення" компанії Syngenta в Україні.

Занепокоєння щодо стану каштанів висловлюють муніципальні служби з питань зеленого благоустрою багатьох міст, зокрема Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Львова, Черкас. Втрата дерев через шкідників, хвороби і агресивні кліматичні зміни прогресує щосезону. "У місті дерева виконують середовищетвірну функцію: вони захищають нас від шуму, є бар’єром для пилу, покращують мікроклімат, тощо. І перелік корисних рослин за цими функціями доволі довгий. З кожним роком комунальні підприємства з утримання зелених насаджень кожного району столиці висаджують все більше дерев, у новостворених скверах та оновлених парках, що є одним із найкомфортніших місць відпочинку населення. Наприклад, у 2017 році було висаджено13 тисяч 997 дерев, 2018 – 10 тисяч 470 дерев, 2019 вже висаджено 7 тисяч 477 дерев", — коментує в своїй презентації Андрій Мальований, начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА.

"Мікроін’єкції препаратом Revive дають унікальну можливість захисту гіркокаштану звичайного від мінуючої молі в рамках діючого законодавства України з двох причин: 1) оприскування в населених пунктах не дозволено; 2) єдиний зареєстрований препарат для проведення мікроін’єкцій на дану культуру", — зазначає Андрій Бут, співзасновник Школи професійного садівника, доцент кафедри Біології рослин КНУ ім. Т.Г. Шевченка, канд. с.-г. наук.

Самка молі відкладає яйця на верхній частині листової пластинки кінського каштана. Гусениця, що виходить з яйця, проникає під шкірку листка і спершу харчується соком рослини, а пізніше її тканинами, прогризаючи ходи (міни) між верхньою і нижньою оболонками листової пластинки. Гусениця починає плести кокон, розташовуючись у спеціальній камері всередині міни. Коли метелик виходить із лялечки, він продавлює оболонку кокона і розриває шкірку на верхньому боці листка. Каштанова мінуюча міль дає кілька поколінь на рік (в Україні близько 3–4, в країнах Європи — до 5). До кінця літа, при сильному ураженні, каштан може повністю втратити листя, що дуже впливає на життєздатність дерева, спричиняє осіннє цвітіння, розвиток інших інфекцій.

Уражені дерева — це не тільки втрата чималих коштів місцевого бюджету, вкладених у їх закупівлю і висадку, а й негативний вплив на ландшафтну естетику і екологічний фон міста, існує ризик для громадськості та майна від ослаблених і пошкоджених дерев.

Тож, як саме відбувається обробка об’єкта?

Компанія Syngenta розробила ексклюзивну технологію внесення препарату Tree Micro Injection (Мікроін’єкція Дерева). Останній вводиться безпосередньо у стовбур дерева і транспортується його судинною системою. Така обробка передбачає використання спеціального обладнання для буріння серії невеликих 10-міліметрових отворів у стовбурі, які потім заповнюються речовиною і гігієнічно пломбуються захисними втулками, здатними до біологічного розкладання протягом року.

Біологічна ефективність однієї ін’єкції розрахована на період до 3 років. Дерево, оброблене за цією технологією, не становить загрози здоров’ю міської громади, тварин та інших живих організмів, включаючи тих мікроорганізмів, які живуть на поверхні листя і кори дерева, адже суттєва перевага такої обробки полягає у "прицільному" введені препарату, що унеможливлює розпилення у навколишнє середовище, витікання препарату з дерева, контактування зі шкірою спеціаліста, який проводить обробку. "Новий метод обробки, на відміну від попередніх і альтернативних, легко переноситься деревами і забезпечує ефективну профілактику і надійний захист дерев, який не викликає вегетаційних порушень, а навпаки — зміцнює захисний бар'єр рослин проти хвороб, не завдає шкоди для навколишнього середовища і здоров'я населення", — коментує Саймон Ватсон, менеджер з розвитку бізнесу напряму "Професійні рішення" компанії Syngenta в регіоні Європа, Африка, Близький Схід.

Компанія Syngenta буде співпрацювати з партнерами, які отримають дозвіл, необхідне обладнання і препарат для проведення ін’єкцій. Вартість одноразової обробки буде включати в себе використання спеціально сертифікованого обладнання, навчання і сертифікацію спеціалістів, котрі проводитимуть обробки, та сам препарат. Обробка буде здійснюватися тільки тими спеціалістами, які пройшли відповідне навчання по роботі з обладнанням і отримали сертифікацію від компанії Syngenta.

Надійний догляд за деревами критично необхідний, адже вони виконують важливу роль в урбаністичному просторі й довкіллі:

покращують естетику і привабливість міського середовища;

допомагають регулювати мікроклімат місцевості, перехоплювати вітри і контролювати температуру;

зменшують забруднення повітря і рівень шуму, виконують роль пиловловлювачів;

підвищують якість життя мешканців міста.

Як зазначають експерти та гості заходу, результати використання Revive були помітні вже у перший рік обробки, а в цьому році результат виявився навіть кращим – здорове, зелене листя каштанів, що суттєво контрастує з необробленими, пошкодженими деревами, листя яких вже в липні місяці почало набувати коричневого кольору, а на сьогодні їх взагалі майже не залишилось на дереві.

"Ми переконані, що українські міста зацікавляться технологією мікроін’єкцій і матимуть можливість якісно захистити каштани в Україні. Ми також розглядаємо можливість розширення реєстрації на препарат для захисту таких важливих в нашій країні дерев, як платани та хвойні, котрі також страждають від дії шкідників", — розповідає Світлана Ромашко.

Комплексна пропозиція TreeCare від компанії Syngenta має низку переваг, це:

одноразова обробка, що гарантує спокій і впевненість у результаті;

надійний захист на 3 роки;

економія ресурсів — менше часу і зусиль потрібно на підтримку здоров’я дерев;

цільове лікування — точкова мікроін’єкція, що не становить загрози здоров’ю людей, тваринам та довкіллю;

залучення сертифікованого спеціаліста для проведення обробки;

економія коштів — фінансово вигідне рішення для органів влади щодо управління бюджетом і планування захисту дерев у майбутньому.

У 2018-2019 роках були проведені необхідні тести і заміри показників ефективності та безпечності препарату Revive разом із Інститутом захисту рослин НААН України і Національним медичним університетом ім. О. О. Богомольця в Україні, в рамках процесу реєстрації. Вже з 2020 року технологія буде доступною для комерційного продажу в нашій країні.

Команда фахівців підрозділу "Професійні рішення" компанії Syngenta впевнена, що ця ініціатива допоможе досягнути максимально стійких результатів у догляді за деревами та захисті зелених насаджень в Україні.