Міністерство Милованова хоче відсудити у Roshen червону стрічку

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства вирішило оскаржити рішення Господарського суду Києва, яким суд визнав за кондитерською корпорацією Roshen право інтелектуальної власності на використання червоної стрічки в упаковці тортів.

Про це йдеться в рішенні суду від 11 вересня, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Ліга. Бізнес".

"Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду першої інстанції, міністерство звернулося до Північний апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду Києва", – йдеться в матеріалах справи.

Йдеться про рішення Господарського суду Києва від 3 червня 2019 року, яким задоволено позов Roshen проти Мінекономрозвитку і ДП "Укрпатент". Суд зобов'язав Кабмін визнати і зареєструвати за кондитерською корпорацією право інтелектуальної власності на товарний знак у вигляді "червоного кольору матеріалів для упаковки кондитерських виробів". Під дію цього товарного знака підпадають плівки з поліпропілену, пластмасові плівки, паперові, клейкі або самоклеючі стрічки, неметалеві стрічки, мотузки, нитки для обгортання і пакування тощо.

Мінекономрозвитку просить скасувати задоволення позовних вимог корпорації Roshen і стягнути з неї судові витрати.

Розгляд апеляційної скарги призначено на 25 вересня.

Нагадаємо, раніше червона стрічка стала предметом спору між Roshen і компанією "Київський БКК", який також використовував червону стрічку при оформленні тортів.