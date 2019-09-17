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Українським держпідприємствам хочуть зменшити "бюджетне" навантаження

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Проєкт Державного бюджету України на 2020 рік передбачає зниження частки прибутку, яку державні підприємства та їх об'єднання мають перераховувати до бюджету, з 90% до 50%.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік", інформує БІЗНЕС.

"Застосування з 2020 року нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань та дивідендів господарських товариств на рівні 50 відсотків", – йдеться в документі.

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Нагадаємо:

Держбюджет прибуток