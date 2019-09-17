Українським держпідприємствам хочуть зменшити "бюджетне" навантаження

Проєкт Державного бюджету України на 2020 рік передбачає зниження частки прибутку, яку державні підприємства та їх об'єднання мають перераховувати до бюджету, з 90% до 50%.
Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік", інформує БІЗНЕС.
"Застосування з 2020 року нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань та дивідендів господарських товариств на рівні 50 відсотків", – йдеться в документі.
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Нагадаємо:
- У квітні 2019 року Кабінет міністрів збільшив розмір відрахування з 75% до 90% частки чистого прибутку, яку мають перераховувати держпідприємства до бюджету.
- 15 вересня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Він побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.
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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет назвав проєкт держбюджету на 2020 рік "бюджетом без шкурняків".