Агростратегія 2030: Які топ-5 змін чекають на Україну у найближі 10 років

До 2030 року Україна має стати світовим постачальником зернових та олійних культур, м'яса птиці та яєць, а також стати світовим супермаркетом екологічно чистих продуктів харчування.

Про це йдеться у стратегії розвитку агросектору до 2030 року "Україна — світовий супермаркет екологічних продуктів", оприлюдненій на сайті Українського інституту майбутнього (UIF), інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні 31 грудня 2030 року. Український агропромисловий комплекс (АПК) за останні 11 років кардинально змінився. Нові технології та трансформація нормативного поля перетворили аграрний сектор на сектор продовольства, а Україну — на центр продовольчої безпеки світу. У 2030 році Україна — це: 1. Світовий постачальник зернових та олійних культур, а також м'яса птиці та яєць. 2. Світовий супермаркет екологічно чистих продуктів харчування (преміальний сегмент)", — йдеться у тексті стратегії.

За словами директора економічних програм UIF, співінвестора БІЗНЕС100 Анатолія Амеліна, у наступні 10 років очікується, що:

1. Експорт зросте в 8,5 разів до $100 млрд на рік;

2. Частка переробленої продукції в загальному обсязі зросте з 30% до 70%;

3. Продуктивність праці зросте у 7 разів;

4. Частка сектора у ВВП в натуральному вираженні виросте в 8 разів;

5. Обсяг інвестицій перевищить $50 млрд.

На трансформацію українського агросектора влинуть наступні фактори:

1. Зняття мораторію на землю;

2. Зростання населення планети на 1 млрд осіб;

3. Зростання середнього класу, який споживає більш якісну продукцію в країнах, що розвиваються і молодих регіонах (Африка, Індія, Латинська Америка);

4. Глобальне потепління і скорочення придатних до с/г земель;

5. Цифровізація та автоматизація процесів;

6. Наявність в України стратегії з урахуванням всіх цих факторів і можливостей.

"Очікуємо:

- Стратегії розвитку сектора, презентованої і реалізованої Кабміном;

- Завершення судової реформи та захист інвесторів;

- Стратегії сектора, яка дозволить чітко планувати як потреби в інфраструктурних трансформаціях, так і в нових спеціальностях, без яких неможливо впровадження нових технологій", — написав Амелін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у серпні 2019 року експерти Українського інституту майбутнього та Latifundist Media презентували стратегію розвитку агросектору України до 2030 року "Україна — світовий супермаркет екологічних продуктів".