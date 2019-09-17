На український ринок виходить одна з топових азіатських бірж

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу BXB.

У розробку і запуск платформи було інвестовано $24 млн. Ще стільки ж керівництво компанії планує вкласти в безпеку і власні сервери до кінця 2020 року.

Серед інвесторів — директор і творець біржі Квін Пайт Лок (Kwun Phite Lock) та великий китайський хедж-фонд, назва якого поки не розголошується. У команді проєкту також технічний директор, який раніше брав участь у розробці платформи для шанхайської ф'ючерсної біржі (входить в топ-5 ф'ючерсних бірж Китаю).

Компанія планує зосередитися на двох протилежних аудиторіях — новачках трейдингу і досвідчених трейдерах.

Зазначається, що на даний момент всього в Азії налічується близько 100 тисяч користувачів біржі BXB, тоді як в Україні, Білорусі і країнах СНД поки що близько 10 тисяч трейдерів, які тестують додаток. Щодня на біржі торгують близько 35 тисяч осіб.

"Біржі, які виходили на ринок в останні два роки, відрізнялися лише дизайном. Основні вкладення гравці ринку робили в доброзичливий інтерфейс і рекламу. Ми вийшли з протилежного стратегією — запропонували продукт для тих, хто ніколи не торгував на біржі під назвою Tap Trading. Замість свічок і складних ордерів у користувача всього дві кнопки — "купити" і "продати" — вони замінюють всі складні операції на ринку. Торгова сесія (раунд) триває всього 5 хвилин. Це більше нагадує захоплюючу гру, але це справжні торги — з плечем х500. Користувачі купують і продають, просто дотримуючись лінії тренда. Це захоплююча фінансова дія — і навчання, і гра, і прибуток", — розповідає генеральний директор BXB.

У планах компанії — отримати у найближчий рік щонайменше 200 тисяч користувачів в Східноєвропейському регіоні, в тому числі в Україні. За два роки компанія планує досягти оборотів торгів найбільших світових криптовалютних бірж — це приблизно $33-38 млрд на місяць.

Також у 2020 році компанія BXB планує запустити Біржовий інвестиційний фонд (ETF), впровадити роботизований трейдинг на платформі, запустити власний блокчейн BXB.

"Наш основний продукт Tap Trading — ми хочемо показати, що користувачі можуть заробляти без менторів, курсів і платного навчання. І що на новачках не будуть наживатися професіонали. Ми плануємо впровадити більше елементів гейміфікації, більше сервісів, про які я поки не можу розповісти, оскільки розвиток ринку йде навіть не роки, все змінюється за тижні і місяці", — каже Квін Пайт Лок.

Довідка: Компанія BXB Exchange була утворена в кінці 2017 року. Головний офіс біржі розташований у Шанхаї, зареєстрована компанія в Естонії. Керуючий персонал у складі близько 70 осіб працює в трьох азіатських містах: Шанхаї, Манілі і Гонконгу. Компанія не проводила ICO, власний токен BXT використовується тільки як комісія на біржі — для внутрішніх розрахунків.