Справа "ПриватБанку": Гончарук відреагував на можливий компроміс із Коломойським (ОНОВЛЕНО)

Про це Гончарук сказав у інтерв'ю газеті Financial Times, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я повністю переконаний, що наразі нам потрібно зосередитися на зростанні й шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу", — сказав очільник уряду.

Видання зазначає, що Міжнародний валютний фонд розцінює відступ від націоналізації "ПриватБанку" як негативний сигнал, що ставить під загрозу його резервну програму в обсязі $3,9 млрд.

Згодом український прем'єр заявив, що уряд уважно вивчає ситуацію навколо "ПриватБанку" і ніяких переговорів ні з ким не веде. "Щоб уникнути подальших маніпуляцій і розголосу, хочу розставити крапки "над і": уряд уважно вивчає ситуацію навколо "ПриватБанку (в тому числі і переговори з колишніми його власниками, які проводилися попереднім незалежним наглядовою радою банку). Ніяких переговорів уряд ні з ким не веде", — цитує його слова Урядовий портал.

За словами Гончарука, в розмові з журналістами FT він наголошув, що не так глибоко знає юридичні деталі цієї справи, щоб коментувати його по суті. Він переконаний, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків і національні інтереси України. "І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами", — запевнив очільник уряду.

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