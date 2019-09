У США зупинилися 33 заводи General Motors через масовий страйк

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на The Wall Street Journal та MarketWatch.

Зазначається, що у результаті акції протесту зупинена робота 33-х заводів компанії та 22-х підприємств з розподілу запчастин в десяти штатах США. Це перша настільки масштабна акція з моменту дводенного пікету профспілки у 2007 році.

Профспілка робітників автомобільної промисловості і представники автоконцерну не зуміли досягти згоди на переговорах 15 вересня щодо нового колективного 4-річного договору.

Крім того, страйкарі виступили проти наміру компанії закрити заводи в Огайо і Мічигані, а також зажадали підвищення зарплат і більш безпечних умов праці, тоді як GM готується до спаду автомобільного ринку і намагається скоротити витрати.

Повідомляється, що ця акція буде коштувати General Motors сотні мільйонів доларів. Аналітики Cox Automotive відзначають, що у GM досить автомобілів в дилерських центрах, щоб протриматися близько 77 днів при нинішніх темпах продажів. Однак запаси великих позашляховиків Chevrolet Tahoe і Suburban, які генерують значну частину прибутку, не настільки великі, що при затягуванні переговорів може негативно позначитися на прибутку автомобільного концерну.

У General Motors, зі свого боку, заявили, що готові на поступки. Зокрема, там обіцяють підняти зарплати та інвестувати до $7 млрд, щоб створити 5500 нових робочих місць.

The offer we presented to the UAW prioritizes employees, communities and builds a stronger future for all. It includes improved wages and health care benefits, over $7B in U.S. investments and 5,400 jobs. Let's come together and secure our shared future: https://t.co/1QVtUokpis pic.twitter.com/Iss4S38Ozs