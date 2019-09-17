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В Ахметова розкрили вартість купівлі заводу Абрамовича

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Група компаній "Метінвест" Ріната Ахметова придбала 49,37% акцій Дніпровського коксохімічного заводу російського бізнесмена Романа Абрамовича за 11 млн доларів.

Про це йдеться у фінансовому звіті групи компаній за перше півріччя 2019 року, інформує БІЗНЕС.

"У серпні Група придбала частку в розмірі 49,37% в Дніпровському КХЗ, українському виробнику металургійного коксу з виробничою потужністю близько 700 тис. тонн в рік, за $11 млн", — йдеться у звіті.

Також компанія повідомила про придбання 23,71% "Южкокса" з виробничою потужністю близько 600 тис. тонн в рік у січні поточного року. Вартість угоди склала $30 млн.

Нагадаємо, у квітні 2019 року Антимонопольний комітет України надав Metinvest B.V. Ріната Ахметова дозвіл на придбання акцій "Дніпровського коксохімічного заводу".

Довідка: "Дніпровський коксохімічний завод" (ПрАТ "ДКХЗ") спеціалізується на виробництві коксу, смоли, сульфату, амонія і продуктів переробки. До кінця третього кварталу 2013 року основним акціонером заводу була кіпрська Lanebrook limited, підконтрольна російській гірничо-металургійній групі "Євраз" Романа Абрамовича.

Метінвест Дніпровський коксохімічний завод