Показові посадки і "залізобетонні" гарантії: У СУП надали уряду "рецепт" залучення інвесторів

Щоб інвестори прийшли в Україну, треба створити для них податкові умови і надати "залізобетонні" гарантії, а також здійснити показові посадки за рейдерство і корупцію.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив засновник групи компаній "Текстиль-Контакт", член Ради директорів Спілки підприємців України (СУП) Олександр Соколовський, інформує БІЗНЕС.

"Говорячи про переваги України для іноземних інвесторів, прем'єр Олексій Гончарук зазначив, що "хто зайде раніше, той заробить більше", а інвестори "повинні бути готові до ризиків". І навздогін закликав український бізнес також інвестувати побільше. Перше. Компанії, які вибирають, чи заходити їм в Україні, в якості альтернативи дивляться на Литву, Естонію або Польщу. Вони виходять з критеріїв наявності захисту приватної власності, відсутність покупних судів і корупції в цілому. Якщо такі ризики в країні є, то, зрозуміло, що виберуть не нас", — зазначив експерт.

За його словами, український великий бізнес, який "уміє працювати в умовах перманентного ризику і тотальної корупції", зараз завмер, спостерігаючи за "пачкою" законів, які готуються до ухвалення.

"Нас переконувати не потрібно — переконувати потрібно іноземні компанії, які заходять надовго і, приймаючи рішення, дивляться на прозорість законодавства, гарантії збереження бізнесу, наявність і вартість робочої сили (тут у нас стабільний відтік і дефіцит кадрів), інфраструктуру (якість доріг, аеропорти, зализниця), вартість ресурсів (електроенергія і газ для підприємств скоро будуть дорожче, ніж в Європі). Ніяких податкових та інвестиційних поблажок немає, зате досі є ПДВ на ввезене обладнання. Тобто заходьте, ризикуйте, "хто перший встав, того і тапки", — написав Соколовський.

Він зауважив, що компанія Ikea принципово не заходить в Україну через корупцію з отриманням земельної ділянки. "Тому запрошувати приходити і ризикувати даремно. Зробіть показові, і головне Законні посадки за рейдерство і корупцію, створіть податкові умови і залізобетонні гарантії для отримання і реінвестування прибутку — в першу чергу, для українського бізнесу — і тоді інвестиції прийдуть. Слідом за реформами, а не навпаки", — переконаний бізнесмен.

Нагадаємо, 14 вересня під час виступу на щорічній конференції "Ялтинська Європейська Стратегія" у Києві прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що основним маркером довіри до України буде інвестування в країну. Він вважає, що ті інвестори, які зайдуть в Україну раніше, можуть заробити найбільше.