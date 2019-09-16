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Уряд у Маріуполі презентує велике меню інвестпроєктів

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Кабінет Міністрів України планує презентувати велике меню інвестиційних проєктів в рамках форуму, який відбудеться у Маріуполі.

Про це заявив прем`єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на щорічній конференції "Ялтинська Європейська Стратегія" у Києві, інформує БІЗНЕС.

"Вже 29 жовтня в Маріуполі ми плануємо презентувати велике меню інвестиційних проєктів, я вас запевняю, там буде все дуже масштабно", — сказав Гончарук. 

Він додав, що в рамках заходу планується представити сфери, в які варто інвестувати.

За його словами, завдання уряду — максимально знизити ризики для інвесторів, які не побояться зайти в Україну. "У 21-му столітті будуть успішними ті, хто не боїться ризикувати", — резюмував очільник уряду.

Нагадаємо:

 

уряд Інвестиційні проєкти