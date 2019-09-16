Уряд у Маріуполі презентує велике меню інвестпроєктів

Кабінет Міністрів України планує презентувати велике меню інвестиційних проєктів в рамках форуму, який відбудеться у Маріуполі.
Про це заявив прем`єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на щорічній конференції "Ялтинська Європейська Стратегія" у Києві, інформує БІЗНЕС.
"Вже 29 жовтня в Маріуполі ми плануємо презентувати велике меню інвестиційних проєктів, я вас запевняю, там буде все дуже масштабно", — сказав Гончарук.
Він додав, що в рамках заходу планується представити сфери, в які варто інвестувати.
За його словами, завдання уряду — максимально знизити ризики для інвесторів, які не побояться зайти в Україну. "У 21-му столітті будуть успішними ті, хто не боїться ризикувати", — резюмував очільник уряду.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що основним маркером довіри до України буде інвестування в країну.
- У липні 2019 року президент Володимир Зеленський запросив іноземних інвесторів взяти участь у форумі щодо відновлення Донбасу.
- 13 вересня в рамках 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) президент України Зеленський презентував перспективні українські проєкти, які можуть зацікавити іноземних інвесторів.