У Раді сказали, чим загрожує допуск іноземців до ринку землі

Відкриття ринку землі може призвести до злиття чи поглинань агрокомпаній іноземцями на українському агроринку, але ця тенденція не буде загрозливою.

Таку думку в інтерв’ю AgroPolit.com висловив голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, народний депутат Микола Сольский, інформує БІЗНЕС.

"Ця тенденція буде, але я не бачу її загрозливою і критичною. По-перше, це й так відбувається. Але не у великих масштабах. Динаміка буде зрозумілою. От ви заснували 10 років назад підприємство, витратили 10 років життя на це підприємство й на цю землю. Якщо ви завтра хочете мати партнера-іноземця – це ваше право. Ви повинні дотримуватися українського законодавства, договори з якими ви уклали, і разом працювати. Не хочете – інвестуйте самі. Крім того, моделі ринку землі у світі завжди обговорюються та корегуються", – сказав Сольський.

Як приклад він навів ринок Бразилії. "Коли він був абсолютно ліберальним, тоді була пролобійована історія обмежити іноземців, дозволивши продавати тільки в ринок, громадянам Бразилії. Це дуже суттєво понизило ціни на землю. Зараз обговорюється сценарій назад повернути попередні правила. Будь-які ринки землі в світі – це не річ, яка приймається один раз і ніколи не змінюються. Це теж слід розуміти. Будуть корегування з часом, але які – невідомо. Зараз же ми взагалі живемо у ситуації з викривленим ринком", – зазначив експерт.

Нагадаємо: