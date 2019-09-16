Іноземці припинили вкладатися в українські облігації

Це було озвучено в рамках дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку, інформує БІЗНЕС з посиланням пресслужбу регулятора.

Зазначається, що під час обговорення рішення про зниження облікової ставки 4 вересня один з членів Комітету звернув увагу на попередні повідомлення представників Нацбанку, які відзначали можливість прискореного зниження облікової ставки за умови подальшого зростання попиту з боку нерезидентів на гривневі ОВДП.

"Утім, в останні тижні приплив коштів нерезидентів в державні облігації призупинився. Нерезиденти не нарощували свій портфель, хоча і не виводили інвестиції з України. Гроші, отримані від погашення короткострокових паперів, вкладали в інші випуски ОВДП, але вже на більш довгі строки" , — зазначили в НБУ.

Нагадаємо: