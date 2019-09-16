Іноземці припинили вкладатися в українські облігації

В останні тижні приплив коштів нерезидентів в державні облігації призупинився.
Це було озвучено в рамках дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку, інформує БІЗНЕС з посиланням пресслужбу регулятора.
Зазначається, що під час обговорення рішення про зниження облікової ставки 4 вересня один з членів Комітету звернув увагу на попередні повідомлення представників Нацбанку, які відзначали можливість прискореного зниження облікової ставки за умови подальшого зростання попиту з боку нерезидентів на гривневі ОВДП.
"Утім, в останні тижні приплив коштів нерезидентів в державні облігації призупинився. Нерезиденти не нарощували свій портфель, хоча і не виводили інвестиції з України. Гроші, отримані від погашення короткострокових паперів, вкладали в інші випуски ОВДП, але вже на більш довгі строки" , — зазначили в НБУ.
Нагадаємо:
- 14 червня Нацбанк України дозволив нерезидентам брати кредити в гривні і укладати форварди для інвестування в ОВДП.
- 10 вересня у Мінфіні провели аукціон з продажу ОВДП, за підсумками якого залучили до бюджету 16,5 млрд грн.
- 11 вересня ОВДП дозволили продавати на міжнародних електронних майданчиках.