Держбюджет-2020 у цифрах. Що пропонує уряд?

Міністр фінансів України Оксана Маркарова представить у Верховній Раді проєкт державного бюджету на наступний рік 20 вересня, проте відомство оприлюднило попередні його показники.

Вони викладені у презентації "Показники проєкту державного бюджету України на 2020 рік", інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Наводимо основні параметри головного фінансового документу країни:

Проєктом держбюджету-2020 запланований дохід (з трансферами) на загальну суму 1,08 трлн грн, в тому числі загального фонду — 962,7 млрд грн.

Видатки заплановані в розмірі 1,17 трлн грн.

На національну безпеку та оборону планується спрямувати 245,8 млрд грн, що на 33,8 млрд грн більше, ніж в 2019 році.

На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 млрд грн, що на 29,4 млрд грн більше, ніж минулого року. Державний дорожній фонд отримає 69,7 млрд грн, які планується спрямувати на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (38,0 млрд грн); будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 22,2 млрд грн; забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм (3,2 млрд грн); виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (6,3 млрд грн).

На підтримку енергетичної незалежності планується виділити 2 млрд грн.

На підтримку запуску земельної реформи заплановано витратити 4, 4 млрд грн.

Платежі за держборгом у 2020 році складуть близько 438,1 млрд грн. Зокрема, на обслуговування державного боргу пропонується направити 145,2 млрд грн, на погашення держборгу — 292,9 млрд грн.

"Мета боргової політики — скоротити відношення обсягу державного боргу до ВВП до 46,7% на кінець 2020 року. Співвідношення планується вирішити за рахунок зменшення дефіциту державного бюджету до 2,09% ВВП в 2020 році", — зазначили у Мінфіні.

Від приватизації державного майна очікується залучити 5 млрд грн.

На освіту планується спрямувати 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж в 2019 році. Вперше у проєкті бюджету передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 млрд грн.

На охорону здоров'я передбачені витрати в розмірі 108 млрд грн, тоді як у 2019 році було 98,2 млрд грн.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 8,6 млрд грн, зокрема, на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури в світі — 0,1 млрд грн, на розвиток суспільного мовлення України —2 млрд грн.

Мінімальна зарплата у 2020 році зросте на 13%, або на 550 грн до 4723 грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата (брутто) працівників в Україні у 2020 році становитиме 12 043 грн. Це на 16,5% (на 1 714 грн) більше, ніж у 2019 році.

Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету складе 172,6 млрд грн.

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