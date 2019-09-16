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Україна планує залучити 22,6 млн грн кредитів на інвестпроєкти

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У проєкті державного бюджету на 2020 року заплановано залучити 22 662 млн грн позик на реалізацію інвестиційних проєктів.  

Про це свідчать дані презентації "Показники проєкту державного бюджету України на 2020 рік", яку підготувало Міністерство фінансів України, інформує БІЗНЕС.

Найбільшу частку залучених коштів — 30% — планується направити на проєкти в сфері транспорту, по 20% — на енергетику та безпеку, 14% — на соціальну сферу та освіту, 10% — на безпеку, по 3% — на агросектор і фінанси.

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Нагадаємо:

кредити інвестиції Держбюджет