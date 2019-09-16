Україна планує залучити 22,6 млн грн кредитів на інвестпроєкти

У проєкті державного бюджету на 2020 року заплановано залучити 22 662 млн грн позик на реалізацію інвестиційних проєктів.
Про це свідчать дані презентації "Показники проєкту державного бюджету України на 2020 рік", яку підготувало Міністерство фінансів України, інформує БІЗНЕС.
Найбільшу частку залучених коштів — 30% — планується направити на проєкти в сфері транспорту, по 20% — на енергетику та безпеку, 14% — на соціальну сферу та освіту, 10% — на безпеку, по 3% — на агросектор і фінанси.
Нагадаємо:
- 15 вересня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Він побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на щорічній конференції "Ялтинська Європейська Стратегія" заявив, що основним маркером довіри до України буде інвестування в країну.