У 2020 році на земельну реформу запланували 4,4 млрд грн

У проєкті державного бюджету на 2020 року передбачено 4,4 млрд грн для підтримки запуску земельної реформи.

Про це свідчать дані презентації "Показники проекту державного бюджету України на 2020 рік", яку підготувало Міністерство фінансів України, інформує БІЗНЕС.

У міністерстві повідомили, що планується створення інструменту, який дозволить малим і середнім сільськогосподарським товаровиробникам отримати кредити на покупку землі.

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