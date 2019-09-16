Українцям обіцяють держбюджет без "шкурняків"

У внесеному до Верховної Ради проєкті державного бюджету на 2020 рік до листопада може багато чого змінитися.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Вчора ми в уряді проголосували за бюджет і подали його в парламент. Поки що це перше читання, до листопада в ньому може багато змінитися. Обговорювали з колегами-міністрами, як його назвати. Наприклад, "Бюджет розвитку" або "Бюджет ефективності"...Поки що мені найбільше подобається неофіційна назва ББШ – "Бюджет без Шкурняків". Довідково: "Шкурняк" – це тема, яка лобіюється в інтересах окремих політиків. Один з перших термінів, який я дізнався на новому місці роботи. Сподіваюся, скоро знову його забуду", – написав Дубілет.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Він побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.