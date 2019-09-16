У Києві бізнес протестує проти тотальної фіскалізації (ФОТО, ВІДЕО)

У Києві сьогодні, 16 вересня, під будівлею Комітетів Верховної Ради відбувається акція "Владо, геть від малого бізнесу!" проти знищення єдиної системи оподаткування.

Як повідомляє кореспондент БІЗНЕСу, учасники акції протестують проти ухвалення законопроєктів №1053 та 1073.

У Комітеті підприємців України (КПУ), який є організатором заходу, наголошують, що ці ініціативи "руйнують малий бізнес та суперечать обіцяному президентом курсу на економічну лібералізацію".

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"Законопроєкт 1053-1 може бути доопрацьований. Але з нього потрібно викинути "кешбек" та прибрати п'ятикратні штрафи. Законопроєкт 1073 взагалі руйнує спрощену систему оподаткування. Там нема чого доробляти. Якщо він потрібен, то його треба писати заново", — вважає голова Комітету підприємців України Эдуард Курганский.

Він зазначив, що використання для обліку технічних засобів, таких як реєстратори розрахункових операцій (РРО), компьютерного обліку, сканерів штрих-кодів, терміналів буде лише поширюватись без будь-якої додаткової мотивації. "Це обумовлено конкуренцією. Від технічного прогресу виграє і бізнес, і споживач. Свій "профіт" намагалась отримати і держава — з 2015 використання РРО стало обов’язковим для ФОПів з оборотом від 1 млн грн. Чи мало це рішення ефект для держави? Закон є, обов’язок використання РРО є, бізнес цей закон не виконує. Висновок, який нам пропонують, — зробити ще один закон… який так само не будуть виконувати", — сказав Курганский.

Щодо малого бізнесу, то, за його словами, для них РРО перестав бути засобом підвищення власної ефективності і став "кнутом наглядача". "Перевірки та штрафи, необхідність вести паперову звітність паралельно з електронною, зміна законодавства та поява переліку "ризикових товарів", в який потрапили навіть праски та чайники. Держава зробила з малого бізнесу луддитів, що виступають проти технічного прогресу, який мав би принести користь і самому бізнесу, і суспільству. Ми, споживачі, заплатимо за РРО особисто (адже бізнес їх закладе в свої ціни), та не отримуємо від них додаткової користі як суспільство", — заявив глава КПУ.

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