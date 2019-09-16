За вихідні: Проєкт держбюджету-2020, податкова "урівнялівка" на стрибок цін на нафту

Гончарук вважає інвестиції головним маркером довіри до України

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що основним маркером довіри до України буде інвестування в країну.

Про це він заявив під час виступу на щорічній конференції "Ялтинська Європейська Стратегія" у Києві, інформує БІЗНЕС.

"У моєму світі країна, яка хоче працювати з цивілізованим портфельним інвестором, має гарантувати йому вільний рух капіталів. Якщо для капіталів не буде кордонів, сюди не будуть боятись інвестувати. Особисто для мене основним маркером того, що в Україну повертається довіра буде те, що не тільки іноземні інвестори, але і великий український бізнес почне інвестувати в Україну", — наголосив він.

За його словами, досвід східноєвропейських країн свідчить, що ті інвестори, які зайшли в ці країни найраніше, заробили найбільше. "Логіка дуже проста: хто зайде раніше, той заробить найбільше", — сказав очільник уряду.

Він вважає, що єдине, що може завадити залученню інвесторів — відсутність комунікації. "Найголовніший челендж для мене — знайти спільну мову з різними групами впливу та суспільством. Ми маємо зростати разом. Якщо ми будемо працювати окремо, то програємо всі разом. Єдиний спосіб досягти наших амбітних цілей — навчитися говорити між собою та довіряти один одному", — наголосив очільник уряду.

Говорячи про корупцію, як один зі стримуючих факторів, Гончарук заявив, що інвестори мають бути готовими до ризиків. "Кількість грошей, які ти можеш заробити в країні, завжди корелює з ризиками, які ти на себе береш. Якщо ти хочеш заробити більше, ти маєш розуміти, що тут є ризики", — зауважив прем`єр.

Нагадаємо, 2 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%, це не менше 5-7% щорічно. На думку очільника уряду, зростання ВВП можна забезпечити за рахунок залучення в країну іноземних інвестицій і лібералізації економіки.

Уряд вніс до Ради проєкт держбюджету-2020

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік.

Проєкт головного фінансового документу країни зареєстровано під №2000, інформує БІЗНЕС.

Текст документу на сайті парламенту поки відсутній.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу пояснив, що за Конституцією 15 вересня — останній день, коли уряд повинен подати проєкт бюджету в парламент.

За його словами, протягом двох тижнів Кабмін має представити програму своєї діяльності. "Після цього ця програма буде врахована між першим і другим читанням (голосування за бюджет). Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори", — зауважив прем`єр.

Він зазначив, що документ повинен бути доопрацьований до 2 листопада з урахуванням оновленого прогнозу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Характеризуючи основні параметри головного фінансового документу країни, Гончарук зазначив, що дефіцит держбюджету на наступний рік буде меншим, ніж у цьому році — прогнозується скорочення до 2,09% ВВП. "Ми прагнемо на певному етапі вийти в бездефіцитний бюджет, коли наша видатки дорівнюватимуть нашим доходам", — сказав він.

Також буде зменшуватися обсяг доходів, тобто обсяг грошей, які держава збирає фактично з суспільства, з економіки і перерозподіляє відносно ВВП. "Це означає, що ми прагнемо, щоб держави в економіці ставало менше", — повідомив голова уряду.

Ще однією особливістю проєкту держбюджету-2020 є те, що у ньому будуть збільшені видатки на дороги. Згідно з проєктом документу, на розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 млрд грн, з яких 69,7 млрд грн підуть на Дорожній фонд.

Також уряд змінив підхід до підтримки агросектору: запропонований варіант держбюджету скасовує дотації агропідприємствам на користь підтримки малих фермерів. "Замість дотування великих підприємств ми сфокусуємося на тому, щоб у разі ухвалення земельної реформи компенсувати відсоткову ставку для фермерів (малих підприємств)", — заявив прем`єр.

Він додав, що з наступного року держбюджет буде розраховуватися на три роки. "Наша стратегія в тому, щоб із кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року — треба планувати це на середньо- і довгостроковий період. У цьому році ми в останній раз ухвалюємо бюджет на один рік. Надалі прийняття бюджету буде передувати прийняття повноцінної трьохрічної декларації", — зазначив Гончарук.

Проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.

Україна планує запозичити у 2020 році близько 380 млрд грн

Україна планує наступного року запозичити близько 380 млрд грн.

Про це на брифінгу 15 вересня повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".

“По запозиченням ми плануємо близько 380 млрд грн. Переважно сподіваємося, що це будуть запозичення від наших офіційних кредиторів. Ми будемо продовжувати розвивати місцевий ринок в гривні”, — сказала Маркарова.

Вона наголосила, що уряд прагне "борг взяти під контроль і скорочувати відсоток боргу до ВВП кожен рік максимально швидко”.

Кабмін планує податкову "урівнялівку"

Кабінет міністрів України планує наступного року поступово зменшувати податки та зробити їх рівними для всіх платників.

Про це на брифінгу 15 вересня розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представляючи проєкт Держбюджету-2020, інформує БІЗНЕС.

За його словами, уряд хоче збирати менше податків та більш ефективно їх витрачати. "Ми хочемо якомога більш ефективно витрачати кожну копійку платника податків. Цей уряд не має намір підвищувати податки для того, щоб нарощувати доходи, це неправильний шлях. Податки потрібно поступово зменшувати, але робити їх рівними для всіх, тому що неправильно, коли податки високі, а платить їх незначна частина бізнесу. Це дуже несправедливо. Ми точно маємо від цього відійти", — пояснив очільник уряду.

Уряд готується змінити керівництво Фонду держмайна

Кабінет міністрів планує замінити керівництво Фонду державного майна, який реалізує план приватизації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу 15 вересня, інформує БІЗНЕС.

"У цьому бюджеті [проєкті закону про державний бюджет на 2020 рік] ви поки не побачите серйозного збільшення доходів від приватизації. Це тому що ми незабаром плануємо змінити керівництво Фонду держмайна", — заявив очільник уряду.

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У Кабміні розраховують, що нове керівництво Фонду держмайна протягом двох тижнів представить уряду "реалістичний і конкретний" план приватизації на наступний рік.

Україна домовляється з МВФ про нову програму на $5 млрд

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму розширеного фінансування EFF в розмірі близько 5 млрд доларів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

"Зазначена позика замінить короткострокову програму, яка допомогла Україні пережити складний рік президентських і парламентських виборів", — пише видання з посиланням на власні джерела.

За їх даними, ймовірно, нова програма буде розрахована на три роки.

Зазначається, що одним з основних питань у співпраці МВФ з Україною залишається подолання корупції. "Один з ключових елементів переговорів, які ми проводимо з Україною стосується важливості створення ефективної системи подолання корупції. Це надзвичайно важливий елемент нашої співпраці з Україною. Цей елемент був важливим протягом попередніх років і залишається важливим елементом поточних обговорень", — заявив пресі речник МВФ Джеррі Райс.

Нагадаємо, місія МВФ наразі перебуває у Києві і планує завершити свою роботу 26 вересня.

Мінекономіки робить ставку на "промисловий безвіз"

Виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а також отримання "промислового безвізу" є одними з ключових пріоритетів роботи уряду.

Про це міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Європейську правду".

"Нам потрібні союзники в міжнародній торгівлі. Звичайно, що в першу чергу мова йде про ЄС. Саме тому пріоритетом для нашої роботи є реалізація Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, одним з найважливіших пріоритетів є "промисловий безвіз", вирішення питань стандартизації, що спростить наш експорт", — сказав міністр.

При цьому він наголосив, що Україна відкрита для всіх торгівельних партнерів. "Наші компанії які торгують на експорт, більш ефективні. Тому підтримуючи експортерів, ми підтримуємо зростання ефективності української економіки в цілому. Це дозволить підвищити ефективність праці – і це теж наш пріоритет", — додав Милованов.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада підтримала за основу євроінтеграційний законопроєкт №1068, який має забезпечити впровадження так званого промислового безвізу.

Документ передбачає добровільність застосування національних стандартів; відмову від погодження проєктів національних стандартів з державними органами та нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних з розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов. Також планується скасувати галузеву стандартизацію.

Довідка: Промисловий безвіз є неофіційною назвою угоди АСАА, яка впроваджує визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат.

Ціни на нафту різко підскочили після атаки дронів на НПЗ в Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії 14 вересня у результаті атаки дронів сталася масштабна пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco. Після цього країна оголосила про скорочення видобутку нафти вдвічі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Associated Press та DW.

Перший вибух стався в районі міста Даммам в Східній провінції країни. Другий — на великому нафтовому родовищі Хурайс за 150 кілометрів від столиці, Ер-Ріяда.

Відповідальність за вибухи взяли на себе єменські повстанці (хусити).

Військовий представник єменських хуситів Яхья Сарі заявив, що для атаки на нафтопереробні об'єкти повстанці використали 10 безпілотників. Він також попередив, що атаки на об'єкти Саудівської Аравії будуть продовжуватися й надалі, поки війна в країні не буде завершена.

Після атаки на нафтопереробний завод Saudi Aramco міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман оголосив про скорочення видобутку нафти більш ніж на половину, а саме на 5,7 млн барелів. Він додав, що йдеться про тимчасовий ефект, який спробують компенсувати поставками на ринок з наявних запасів.

Під час відкриття торгів на лондонській біржі ICE 16 вересня ціни на нафту різко зросли, інформує "НВ".

Зокрема, ціна нафти марки Brent із поставкою в листопаді виросла на 13,86% до 69,91 дол\бар. Нафта марки WTI підскочила на 11,23% до 61,79 дол\бар.

Довідка: Saudi Aramco — національна нафтова компанія Саудівської Аравії зі штаб-квартирою в Дахрані. Вона контролює всі нафтовидобувні потужності країни.