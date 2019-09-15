Юваль Ной Харарі назвав головні навички в епоху штучного інтелекту

Про це ізраїльський історик, автор бестселера "Sapiens: Коротка історія людства" Юваль Ной Харарі заявив на пресконференції в Києві в рамках Міжнародного освітнього форуму Facing the future, інформує БІЗНЕС.

За його прогнозом, з розвитком штучного інтелекту зникатиме все більша кількість робочих місць і професій, а ринок праці ставатиме більш рухливим, тому на перший план виходять такі навичкки, як гнучкість розуму та емоційний інтелект. "Людям доведеться постійно вчитися чомусь новому і міняти роботу, тому потрібно створювати гнучкий розум і розвивати емоційний інтелект, щоб впоратися з цими постійними зрушеннями. Це набагато важливіше від конкретних навичок, таких як знання математики, історії або програмування", — сказав історик.

Говорячи про майбутнє економіки України та ринку праці через 20 років, Харарі зазначив, що все залежатиме від того, яку економіку та систему освіти українці створюватимуть. "Великі зміни не відбудуться в найближчі п’ять років. Вони будуть відбуватися поступово у міру того, як буде розвиватися штучний інтелект...Велике питання полягає в тому, чи будуть у дітей, які пішли в перший клас два тижні тому, навички, щоб конкурувати у світовій економіці в 2040 році. Це залежить від рішень української системи освіти про те, чому їх вчити", — зазначив історик.

Фото: Пресслужба форуму Facing the future

Крім того, він зауважив, що неможливо домогтися процвітання своєї країни без співпраці з іншими країнами. "Ми бачимо все менше і менше співпраці між країнами. Ми чуємо, як все більше політиків кажуть, що є конфлікт між націоналізмом і глобалізмом. Нам не потрібен глобалізм, нам слід обирати націоналізм. Але я вважаю, що це поганий шлях. Немає ніякого прихованого конфлікту між націоналізмом і глобалізмом. Люди думають, що націоналізм — це ненависть до іноземців. Так, багато хто так і каже — якщо я націоналіст, то як я можу співпрацювати з іноземцями — я повинен їх ненавидіти. Це все величезна помилка. Націоналізм — це не про ненависть до іноземців. Націоналізм — це любити своїх співгромадян, турбуватися про людей в твоїй країні. І в 21 столітті єдиний спосіб бути впевненим в процвітанні і миролюбність людей у ​​своїй країні — це співпрацювати з людьми з інших країн. Я вважаю, що в 21 столітті бути хорошим націоналістом — це бути глобалістом", — заявив Харарі.

У цьому контексті він наголосив на важливості курсу України до Європи. "Такий поворот вкрай важливий з економічної точки зору, оскільки буде збільшуватись потреба в допомозі провідних економік світу, щоб змінити свою економіку і перенавчити робочу силу", — сказав історик.

Довідка: Facing the Future — міжнародний освітній форум, присвячений головним викликам, що стоять перед бізнесом і суспільством в цілому на сучасному етапі розвитку людства. Серед учасників форуму — керівники міжнародних асоціацій бізнес-шкіл (AMBA, AACSB, efmd, CEEMAN), бізнесмени, політики й експерти у світі консалтингу.

Організаторами форуму є Бізнес-школа МІМ та видавництво BookChef. Прибуток, отриманий від проведення заходу, буде спрямований на благодійну підтримку українських освітніх проєктів.