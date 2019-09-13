Коломойський сказав, що робити з цінами на електрику

Про це він заявив журналістам в кулуарах форуму 'Ялтинська ​​європейська стратегія" (YES), інформує БІЗНЕС з посиланням на "РБК-Україна".

Коломойський зізнався, що задоволений запуском нового ринку електроенергії в Україні. На його думку, зараз ціна на електроенергію є штучно завищеною. "В цілому, я задоволений, що ринок нарешті запустився. Ціни виросли штучно, ми працюємо над тим, щоб вони знизилися. Ми порахували, що вартість одної кіловат-години – одна гривня. А на ринку вона продається по 1,65 грн", – сказав Коломойський.

На його думку, ціну на електроенергію штучно завищують підприємства Ріната Ахметова. "Треба робити більше електроенергії, як Рінат Леонідович буде цьому опиратися? Він буде гасити свої електростанції або відправляти електрику на експорт. Якщо це буде в критичний момент, наприклад, в опалювальний сезон, держава повинна сказати, що це неприпустимо. Якщо він буде морозити країну, треба буде ввести зовнішнє управління на об'єкти критичної інфраструктури", – пояснив бізнесмен. При цьому він додав, що "з Ахметовим ніколи не воював".

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