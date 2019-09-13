Гончарук закликав фінский бізнес інвестувати в Україну

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав бізнес Фінляндії взяти участь у великих інфраструктурних проєктах, яеі реалізуються в Україні.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.
Сторони обговорили інвестиційний клімат в Україні, а також обмін досвідом між Україною та Фінляндією у проведенні реформ, зокрема у сфері освіти. "Україна має одночасно багато складних завдань, зокрема, щодо покращення інвестиційного клімату. Ми оновили інструменти державно-приватного партнерства, бо зацікавлені в залученні інвестицій у великі інфраструктурні проєкти. Запрошуємо бізнес Фінляндії долучатися", – сказав Гончарук.
Також на зустрічі обговорили важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової та портової логістики та інфраструктури. "Наш молодий Уряд працює на довготривалу перспективу, де пріоритетами є сприятливий бізнес-клімат, якісна інфраструктура, енергетична ефективність та освіта", – додав очільник уряду.
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